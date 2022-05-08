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В "Азові" вважають, що росіян треба було зупиняти при виході з Криму

Катерина ТищенкоНеділя, 8 травня 2022, 21:59
В Азові вважають, що росіян треба було зупиняти при виході з Криму
Денис Прокопенко, скріншот відео

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко вважає, що українські війська мали активніше зупиняти російських військових при виході з окупованого Криму під Генічеськом, тоді ситуація в Маріуполі була б іншою.

Джерело: Прокопенко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Якби війська, які там перебували (біля виходу з Криму – ред.), стійко тримали оборону, вгризалися би в землю та билися з противником, не давали би йому просто так заходити у міста, була би зовсім інша картина.

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Справа в тому, що противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. В тому районі противник був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. Враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований.

З тактичної точки зору, це було найбільш сприятливе місце для нанесення вогневого ураження з метою знищення та подальшого блокування ворожого угруповання. Противника потрібно було знищувати там, під час висування з Криму. І цього чомусь не було зроблено".

Деталі: Прокопенко висловив думку, що блокування Маріуполя окупантами можна було не допустити.

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Пряма мова: "Якби всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, так само стійко тримали оборону й давали бій противнику, тоді би він точно не дійшов за чотири дні з Криму до Маріуполя.

Так як цього не сталося, ми опинилися в оточенні. Тому що противник фактично без спротиву подолав доволі великий кілометраж. Практично без боїв, маршем він пройшов з Криму та опинився на західних околицях міста Маріуполь".

Більше деталей: Командир полку "Азов" також заявив, що дії 36-ї бригади морської піхоти "не піддаються ніякому логічному поясненню".

"Спочатку один батальйон раптово здався в полон, це було ще 4-го квітня. В результаті чого ми втратили на той час єдиний шлях сполучення між "Азовом" та 36-ою бригадою. Потім несподівано командир 36-ої бригади прийняв рішення, нікого не попередивши, просто піти на прорив у невідомому напрямку і тим самим втратив багато людей. Так само багато людей було кинуто напризволяще, і вони просто потрапили в полон… Ці нескоординовані дії, які раптово відбулися з боку 36-ої бригади, призвели до катастрофічних наслідків, які вже не в змозі було повернути назад", - зазначив він.

Прокопенко додав, що в полон потрапило близько 1000 морських піхотинців.

Що передувало: 8 травня офіцер управління розвідки Ілля Самойленко розповів, що командир 36-ї бригади українських морських піхотинців Володимир Баранюк вирішив втекти з оточеного Маріуполя, взявши з собою людей, танки та боєприпаси.

РосЗМІ вже показали Баранюка у полоні.

Читайте також: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

Теми: МаріупольАзов Кримвійна
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