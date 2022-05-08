Евакуація з Луганщини стала неможливою – голова ОВА

Евакуація з Луганщини наразі неможлива, окупанти обстрілюють "дорогу життя" трасу Лисичанськ-Бахмут.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook

Дослівно: "Ситуація буде погіршуватися, адже, щоб погнати орків, наші воїни теж мають працювати на повну потужність. Тож обстріли з обох боків можуть лише посилитися, саме тому закликали до евакуації. Просили "розв‘язати руки" нашим захисникам, аби прискорити Перемогу.

Тепер люди в заручниках у війни. Евакуація неможлива".

Деталі: Гайдай повідомив, що евакуаційний автобус, який їхав до Білогорівки, аби забрати з усіх бомбосховищ селян, потрапив під ворожий вогонь, людей з села забрати не змогли.

"Завтра евакуації та завозу гумвантажів не буде", - підкреслив він.

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