Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На сході за день знищили 20 ворожих танків

Катерина ТищенкоНеділя, 8 травня 2022, 23:27
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому і Луганському напрямках бійці угруповання Об'єднаних сил за добу відбили 6 атак ворога, а також знищили 20 танків і 28 одиниць бронетехніки росіян.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Українські захисники знищили 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника (в тому числі один паливозаправник).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"".

Деталі: Разом з тим, оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляє, що в зоні його відповідальності росіяни у неділю здійснили 4 атаки, тривають бої.

Втрати ворога складають: особового складу – до 190 чоловік, танків – 15, БМП – 12, БТР – 12, ББМ – 1, МТЛБ – 1, мінометні розрахунки – 1, АТТ – 6, паливозаправники – 1, БПЛА – 2.

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 71 ворожу атаку. Знищили 67 танків, 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ), 110 одиниць бойової броньованої техніки, 5 спеціальних броньованих автомобілів, 4 одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки ворога (в тому числі один паливозаправник).

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділами ППО збито 2 літаки, один гелікоптер, одну крилату ракету та 33 безпілотні літальні апарати окупантів.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
Головне сьогодні

В українському небі загинув легендарний льотчик

Путін не захотів показувати свою авіацію на параді

Путін на параді назвав війну "єдино правильним рішенням", мобілізацію не оголосив

відеоЗеленський: Скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось – жодного

Маск відреагував на погрози голови "Роскосмосу" і слова про "нацистів"

Ворог готується до наступу на двох напрямках – зведення штабу

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
На сході ЗСУ відбили 11 атак, знищили 2 літаки
На сході ЗСУ відбили 12 атак, знищили 6 танків та десятки одиниць іншої техніки
На сході за день відбили 10 атак, за тиждень – більше 60
Останні новини
12:18
Україна домовилася про підтримку у 10 мільярдів доларів, половина вже надійшло
12:14
фото Жалюгідний диктатор і параноїк: на головній "Лента.Ру" опублікували критику Путіна
12:02
відео, оновленоРосіяни влаштували паради з радянськими прапорами в окупованих українських містах
11:43
Болгарія, вимагаючи винятку, пригрозила заблокувати нафтові санкції ЄС
11:42
фото, відеоМаріуполь: параду немає, зате є "карнавал" – радник мера
11:40
В Укрпошті розповіли, в яких регіонах 9 травня відділення не працюватимуть
11:35
Росіяни вдарили ракетами по Одещині, можливі нові атаки – ОК "Південь"
11:34
Греція в обхід санкцій допомагає зберегти Росії експорт нафти на довоєнному рівні — Die Welt
11:34
В українському небі загинув легендарний льотчик
11:19
НБУ переказав на потреби армії 15,8 мільярдів: скільки лишилось на рахунку
Усі новини...