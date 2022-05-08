На сході за день знищили 20 ворожих танків

На Донецькому і Луганському напрямках бійці угруповання Об'єднаних сил за добу відбили 6 атак ворога, а також знищили 20 танків і 28 одиниць бронетехніки росіян.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Українські захисники знищили 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника (в тому числі один паливозаправник).

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"".

Деталі: Разом з тим, оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляє, що в зоні його відповідальності росіяни у неділю здійснили 4 атаки, тривають бої.

Втрати ворога складають: особового складу – до 190 чоловік, танків – 15, БМП – 12, БТР – 12, ББМ – 1, МТЛБ – 1, мінометні розрахунки – 1, АТТ – 6, паливозаправники – 1, БПЛА – 2.

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Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 71 ворожу атаку. Знищили 67 танків, 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ), 110 одиниць бойової броньованої техніки, 5 спеціальних броньованих автомобілів, 4 одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки ворога (в тому числі один паливозаправник).

Підрозділами ППО збито 2 літаки, один гелікоптер, одну крилату ракету та 33 безпілотні літальні апарати окупантів.