Росіяни знищили скит Святогірської лаври УПЦ МП

Російські загарбники прицільним ударом розбомбили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату на Донеччині.

Джерело: офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко

Пряма мова: "Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату.

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Руїна і смерть це єдине, що несе "рускій мір", навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода".

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