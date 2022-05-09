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Росіяни знищили скит Святогірської лаври УПЦ МП

Ольга Глущенко Понеділок, 9 травня 2022, 00:26
знищена церква, скриншот

Російські загарбники прицільним ударом розбомбили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату на Донеччині.

Джерело: офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко

Пряма мова: "Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату.

Руїна і смерть це єдине, що несе "рускій мір", навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода".

Передісторія:

  • Під час бойових дій на території міста Святогірськ Донецької області 12 березня зазнали ушкоджень приміщення Успенської Святогірської Лаври, де перебували монахи і біженці.
  • Семеро біженців поранені внаслідок обстрілу 4 травня російськими військами Свято-Успенської Святогірської лаври, що на Донеччині.

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Теми: Донецька областьцерквавійна
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