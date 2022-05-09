Росіяни знищили скит Святогірської лаври УПЦ МП
Понеділок, 9 травня 2022, 00:26
Російські загарбники прицільним ударом розбомбили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату на Донеччині.
Джерело: офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко
Пряма мова: "Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату.
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Руїна і смерть це єдине, що несе "рускій мір", навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода".
Передісторія:
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