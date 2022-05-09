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Ворог готується до наступу на двох напрямках – зведення штабу

Ольга Глущенко Понеділок, 9 травня 2022, 06:46
Ворог готується до наступу на двох напрямках – зведення штабу
знищена ворожа техніка, фото: Генштаб

Російські війська зосереджують сили і готуються наступати на населені пункти на Ізюмському і Донецькому напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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Одночасно зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Окремі визначені підрозділи республіки Білорусь продовжують виконання завдань з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.

На Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Зосереджує увагу на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні раніше зайнятих позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону.

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На Ізюмському напрямку ворог підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії західного військового округу та 29-ї, 35-ї, 36-ї армій 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантних військ основні зусилля зосереджує на підготовці до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

З метою недопущення просування підрозділів Збройних Сил України зосередив на території Російської Федерації у Білгородській області до 19 батальйонних тактичних груп. Триває перекидання особового складу та військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України.

На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття від контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій в напрямках на населені пункти Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону українських військ.

На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалює систему логістичного забезпечення.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосередився на обстрілах позицій підрозділів військ ЗСУ із застосуванням наявних засобів артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню.

На тимчасово захопленій території Запорізької області відзначено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги.

На території тимчасово окупованої АР Крим ворог здійснював активну підготовку для проведення урочистих парадів.

Обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова змін не зазнала. Місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності "Повна".

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено десять повітряних цілей російських окупантів, серед яких шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", один БпЛА типу "Форпост" та три крилаті ракети.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу успішно відбито шість атак ворога, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Теми: війнаЗбройні сили
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