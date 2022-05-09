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Путін не захотів показувати свою авіацію на параді

Роман ПетренкоПонеділок, 9 травня 2022, 10:45
Путін не захотів показувати свою авіацію на параді

Повітряну частину параду в Москві скасували нібито через погоду.

Джерело: речник Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують кремлівські ЗМІ

Деталі: Вранці 9 травня перед початком параду стало відомо, що цього року в Москві не покажуть авіацію.

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Що цікаво – у минулі роки Кремль витрачав мільярди на те, щоб розганяти хмари над російською столицею, аби провести повітряну частину параду.

6 травня Міноборони РФ заявило, що у параді візьмуть участь надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160 та, вперше з 2010 року, командний літак Іл-80 "судного дня", який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни.

Того ж дня 6 травня синоптики вже знали про те, що 9 травня буде дощ і "потрібен буде активний вплив на погоду".

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Чи Кремль економив гроші на розганянні хмар, чи просто не готовий до повітряного параду – невідомо.

Також авіапарадів не було в жодному російському місті, не дивлячись, яка де була погода.

Нагадаємо: Ще у квітні у Росії розпочали підготовку до параду.

Теми: ПутінавіапарадДень Перемоги
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