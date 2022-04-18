Росія готується до 9 травня: залучила багато військових і техніки до репетиції параду

У Росії розпочали підготовку до параду Перемоги на Червоній площі в Москві – до репетицій залучили понад 11 тисяч військовослужбовців та дві сотні одиниць сучасної техніки та авіації.

Джерело: російське державне пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно Міноборони Росії: "Загалом під час підготовки до параду на Червоній площі задіяні 11 тисяч військовослужбовців, 131 одиниця сучасного озброєння та військової техніки, 77 літаків та гелікоптерів".

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Деталі: Повідомляється, що репетиція параду відбулася у підмосковному селі Алабіно. У ній брали участь слухачі та курсанти військово-навчальних закладів Міноборони та інших силових відомств, офіцери, сержанти та солдати з'єднань та військових частин Західного військового округу.

А також тренувалися вихованці суворовських та нахімівських училищ, кадетського корпусу, учасники руху "Юнармія", терські та кубанські козаки.

Повідомляється, що в репетиції параду брали участь автомобілі підвищеної прохідності "Тайфун", танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорив", Т-14 "Армата", бойові машини піхоти БМП-2, БМП-3, "Курганець-25" , системи ракетно-артилерійського озброєння "Іскандер", "Мста-С", "Торнадо-Г", системи протиракетної оборони "Тор-М2", "Бук-М3", С-400 "Тріумф" та ін.

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У небі над полігоном пролетіли 62 літаки (винищувачі Су-57, Су-35, Су-30СМ, МіГ-31БМ, літаки Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Іл-76 та Іл-78, бомбардувальники Су-34 , Су-24М) та 15 вертольотів (ударні вертольотів Мі-24, групи вертольотів Ка-52, Мі-28н, Мі-8 та Мі-24).

8 літаків МіГ-29 пролетіли у вигляді літери "Z", також пролетів так званий "літак судного дня" Іл-80.

Передісторія: