Держспецзв’язку відповіло журналістам, чому відключили канали "Прямий", "Еспресо" і "5"

Влада відключила телеканали "Еспресо", "5" і "Прямий" від цифрового ефіру на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони.

Джерело: відповідь Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації на запит журналістів "Детектор медіа"

Дослівно: "На початку березня РНБО ухвалила рішення про трансляцію телемарафону "Єдині новини" (рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану", введене в дію Указом Президента України від 19.03.2022 № 152).

Мета цього рішення – забезпечити людей доступом до правдивої, об’єктивної та перевіреної офіційної інформації про перебіг війни та ситуацію в країні. Доступ до цього телемарафону мали і мають всі канали будь-якої форми власності. Концерн виконує це рішення: на всіх наявних частотах мовлення відповідно до встановленого графіку мовлення триває трансляція телемарафону "Єдині новини".

Деталі: Журналісти надіслали запит 4 квітня, а відповідь отримали 9 травня. Вони запитали у Держспецзв’язку, хто конкретно ухвалив рішення про відключення телеканалів із цифрового ефіру, та чим мотивували таке рішення.

У відповіді на запит Держспецзв’язку повідомили, що частина актів, які ухвалює державний Концерн РРТ має обмежений доступ у зв’язку з положеннями воєнного стану.

"Детектор медіа" також 16 квітня звернулися із запитами до Національної ради з питань телебачення й радіомовлення та Міністерства культури й інформаційної політики. Станом на 9 травня, редакція відповіді не отримала.

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Керівництво телеканалу "Еспресо" вважає, що відключення відбулося незаконно, й влада приховує незаконність цього рішення за неправомірними актами.

Дослівно "Еспресо": "Передусім дивно, що ні саме РНБО, ні Концерн РРТ, ні Нацрада з питань телебачення і радіомовлення чи будь-які інші органи до цього моменту не додумались використовувати рішення, яке не може бути підставою для відключення.

Заявляємо, що це відверта брехня і намагання прикрити злочинні дії посадових осіб Концерну РРТ з посиланням на хоча б щось.

РНБО у листі на адресу телеканалу Еспресо прямо визнавало, що питання мовлення - це питання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а не будь-яких інших органів.

Тобто, ні РНБО, ні Держспецзвʼязку, ні Концерн РРТ не мають повноважень відключати телеканал від ефіру. Такі повноваження є у Нацради, яка вже багаторазово повідомляла, що рішень про відключення вона не приймала.

Для нас очевидно, що висловлена Держспецзʼязком позиція є намаганням прикрити злочинців з Концерну РРТ, які незаконно без будь-яких правових підстав відключили мовлення проукраїнського незалежного патріотичного каналу в час війни".

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