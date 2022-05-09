США завезли в Україну майже всі обіцяні гаубиці й боєприпаси до них

ЗАСТОСУВАННЯ ГАУБИЦІ М777 НА НАВЧАННІ НАТО У 2019 РОЦІ. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Майже всі гаубиці калібру 155 мм типу М777, які адміністрація президента США ухвалила надати Збройним силам Україні, вже перевезені на територію України.

Джерело: неназваний високопосадовець Пентагону в коментарі CNN

Деталі: Високопосадовець сказав журналістам, що США перевезли до України вже більше 85 з 90 гаубиць, які обіцяла адміністрація президента надати Україні. Також до України завезли вже понад 110 тисяч боєприпасів до цих гаубиць із обіцяних 184 тисяч.

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Уже більше 310 українських артилеристів завершили курс навчання щодо стрільби з цих гаубиць, і ще більше 50 зараз проходять це тренування зі стрільби з гаубиць.

Крім того, десятки українських військових проходять навчання з користування американськими БТРми, баражувальними дронами Phoenix Ghost, протиавіаційними радарами тощо.

За словами посадовця Пентагону, останнім часом 13 поставок із 7 країн надійшли до пунктів відправлення в Україну. До них включили броньовані автомобілі, електрогенератори, радари, гвинтівки і, одна країна передала ще кілька гаубиць.

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Довідково: M777 — британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. M777 має цифрову систему управління вогнем, яка є аналогічною до систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами - 24,7 км.

Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км.

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