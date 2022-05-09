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США завезли в Україну майже всі обіцяні гаубиці й боєприпаси до них

Денис КарловськийПонеділок, 9 травня 2022, 20:20
ЗАСТОСУВАННЯ ГАУБИЦІ М777 НА НАВЧАННІ НАТО У 2019 РОЦІ. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Майже всі гаубиці калібру 155 мм типу М777, які адміністрація президента США ухвалила надати Збройним силам Україні, вже перевезені на територію України.

Джерело: неназваний високопосадовець Пентагону в коментарі CNN 

Деталі: Високопосадовець сказав журналістам, що США перевезли до України вже більше 85 з 90 гаубиць, які обіцяла адміністрація президента надати Україні. Також до України завезли вже понад 110 тисяч боєприпасів до цих гаубиць із обіцяних 184 тисяч.

Уже більше 310 українських артилеристів завершили курс навчання щодо стрільби з цих гаубиць, і ще більше 50 зараз проходять це тренування зі стрільби з гаубиць.

Крім того, десятки українських військових проходять навчання з користування американськими БТРми, баражувальними дронами Phoenix Ghost, протиавіаційними радарами тощо. 

За словами посадовця Пентагону, останнім часом 13 поставок із 7 країн надійшли до пунктів відправлення в Україну. До них включили  броньовані автомобілі, електрогенератори, радари, гвинтівки і, одна країна передала ще кілька гаубиць.

Довідково: M777 — британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. M777 має цифрову систему управління вогнем, яка є аналогічною до систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами - 24,7 км. 

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Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км.

Передісторія:

  • 13 квітня адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення передати Україні 18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч боєприпасів до неї. 21 квітня в новому пакеті збройної допомоги влада США додала ще 72 гаубиці, 144 тисячі боєприпасів до неї та 72 тактичні машини для їхнього буксирування.
  • 4 травня в Пентагоні казали на умовах анонімності, що в Україну завезли вже 81 з 90 гаубиць М777.

Теми: СШАзброявійнаЗбройні сили
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