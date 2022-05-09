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Росіяни ввечері 9 травня обстріляли Одещину "Кинджалами"

Світлана КізіловаПонеділок, 9 травня 2022, 20:54

Ввечері 9 травня російські загарбники вчинили черговий обстріл Одеської області, ворожі цілі перехоплює українська протиповітряна оборона.

Джерело: речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, "Одеса. Офіційно"

Пряма мова: "Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати наш регіон та місто ракетами. Вночі (ніч на понеділок - УП) працювала наша система ППО, дякуємо нашим хлопцям за збитий ворожий безпілотник. Потім зранку прилетіли 4 ракети в Одеський регіон, пошкоджено об'єкти інфраструктури. Проходять відновлювальні роботи.

…І вже ввечері ворог знову обстріляв нашу область. Знову добре працюють наші хлопці з ППО".

Деталі: Братчук додав, що росіяни активізували повітряну розвідку, а також атакують в інформаційному полі. Він закликав жителів Одещини не вірити фейковим повідомленням

Дослівно ОК "Південь": По Одещині нанесено черговий ракетний удар. Три ракети типу "Кинджал"  випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель.

Пожежу ліквідовано, постраждалі 2 особи, які доставлені в лікарню. Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку. На місці злочину Росії проти України  працює слідчо-оперативна група Нацполіції."

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Внаслідок ракетних ударів росіян по Одеській області 8 травня було поранено дівчину, пошкоджено цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури, 6 населених пунктів лишилися без електропостачання.

Теми: Одеська областьОдесавійна
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