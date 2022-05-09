На сході ЗСУ відбили 15 атак і знищили 44 одиниці техніки

На Донецькому та Луганському напрямках бійці Об’єднаних сил успішно відбили 15 атак ворога та знищили 44 одиниці техніки окупантів.

Джерело: Угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10"".

Деталі: У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 9 травня було відбито 8 атак.

В результаті боїв було знищено: особового складу – до 250, танки – 13, БТР – 1, БМП – 10, САУ – 1, міномети – 2, АТТ – 6, БПЛА – 1.