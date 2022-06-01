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Росіяни розташували на Зміїному ЗРК і РСЗВ: є загроза для Одещини – ОК "Південь"

Ірина БалачукСереда, 1 червня 2022, 08:55
Росіяни розташували на Зміїному ЗРК і РСЗВ: є загроза для Одещини – ОК Південь
Скриншот з google.maps

Росіяни встановили на острові Зміїний свої зенітно-ракетні комплекси та реактивні системи залпового вогню, в Чорному морі утримують два фрегати з ракетами "Калібр" – це свідчить про намір окупантів захистити свої кораблі та про загрозу ударів по Одещині.  

Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно ОК "Південь": "Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження російські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини".

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Деталі: В ОК "Південь" зазначили, що наразі ознак підготовки десантної операції немає. Водночас вони не виключають, що окупанти можуть спробувати висаджувати ДРГ на берег чи в гирло Дунаю, або демонстративно обстрілювати прибережні райони.

Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства.

Штормом 31 травня знову зірвало з якоря 2 ворожих морських міни. Одну з них віднесло хвилями до пологого піщаного берега Одещини. Обидві міни знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських Сил.

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Теми: Одеська областьЧорне моревійна
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