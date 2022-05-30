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В Одесі демонтують оборонні конструкції

Ірина БалачукПонеділок, 30 травня 2022, 16:18
Фото з Telegram Одеської міської ради

У центрі Одеси почали забирати бетонні конструкції, встановлені після 24 лютого для оборони міста.

Джерело: Одеська міська рада у Telegram

Дослівно міськрада: "В центральній частині міста комунальними службами проводиться демонтаж конструкцій, встановлених у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ".

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