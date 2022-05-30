В Одесі демонтують оборонні конструкції
Понеділок, 30 травня 2022, 16:18
У центрі Одеси почали забирати бетонні конструкції, встановлені після 24 лютого для оборони міста.
Джерело: Одеська міська рада у Telegram
Дослівно міськрада: "В центральній частині міста комунальними службами проводиться демонтаж конструкцій, встановлених у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ".
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Передісторія:
- З 25 травня в Одеській області скоротили комендантську годину.
- Пізніше керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що місто Одеса залишається у пріоритетах ворога до захоплення та окупації.