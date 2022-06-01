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Можливі обстріли балістичними та крилатими ракетами: у ТРО попередили киян

Валентина РоманенкоСереда, 1 червня 2022, 17:22
Можливі обстріли балістичними та крилатими ракетами: у ТРО попередили киян
НАСЛІДКИ РАКЕТНОГО УДАРУ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ ПО ТРЦ RETROVILLE В КИЄВІ 21 БЕРЕЗНЯ. ФОТО: RODRIGO ABD

Загроза ракетних обстрілів Києва з боку російської армії досі зберігається.

Джерело: пресофіцер 112-ї київської бригади територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Війна не закінчилася. Киянам, мешканцям столиці зарано розслаблятися. Для Києва існує загроза, насамперед - загроза терористичних обстрілів з боку РФ балістичними та крилатими ракетами.

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Також існує загроза спроби російських окупантів відкрити "другий фронт" на київському напрямку".

Деталі: Водночас, за словами Ковальова, помилки лютого-березня, враховані. Величезна кількість засобів і сил на київському напрямку залучені до оборони столиці.

Нагадаємо: Міністерство оборони України зазначало, що наразі не вбачає ознак підготовки Росією повторної атаки на Київ.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас перший рубіж оборони Києва облаштовується на великій відстані від міста, щоб убезпечити столицю в разі, якщо ворог вчинить нову спробу захоплення.

Теми: Київвійна
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