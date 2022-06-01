Можливі обстріли балістичними та крилатими ракетами: у ТРО попередили киян
Загроза ракетних обстрілів Києва з боку російської армії досі зберігається.
Джерело: пресофіцер 112-ї київської бригади територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "Війна не закінчилася. Киянам, мешканцям столиці зарано розслаблятися. Для Києва існує загроза, насамперед - загроза терористичних обстрілів з боку РФ балістичними та крилатими ракетами.
Також існує загроза спроби російських окупантів відкрити "другий фронт" на київському напрямку".
Деталі: Водночас, за словами Ковальова, помилки лютого-березня, враховані. Величезна кількість засобів і сил на київському напрямку залучені до оборони столиці.
Нагадаємо: Міністерство оборони України зазначало, що наразі не вбачає ознак підготовки Росією повторної атаки на Київ.
Водночас перший рубіж оборони Києва облаштовується на великій відстані від міста, щоб убезпечити столицю в разі, якщо ворог вчинить нову спробу захоплення.