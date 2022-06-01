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Можливі обстріли балістичними та крилатими ракетами: у ТРО попередили киян

Валентина РоманенкоСереда, 1 червня 2022, 17:22
НАСЛІДКИ РАКЕТНОГО УДАРУ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ ПО ТРЦ RETROVILLE В КИЄВІ 21 БЕРЕЗНЯ. ФОТО: RODRIGO ABD

Загроза ракетних обстрілів Києва з боку російської армії досі зберігається.

Джерело: пресофіцер 112-ї київської бригади територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Війна не закінчилася. Киянам, мешканцям столиці зарано розслаблятися. Для Києва існує загроза, насамперед - загроза терористичних обстрілів з боку РФ балістичними та крилатими ракетами.

Також існує загроза спроби російських окупантів відкрити "другий фронт" на київському напрямку".

Деталі: Водночас, за словами Ковальова, помилки лютого-березня, враховані. Величезна кількість засобів і сил на київському напрямку залучені до оборони столиці.

Нагадаємо: Міністерство оборони України зазначало, що наразі не вбачає ознак підготовки Росією повторної атаки на Київ.

Водночас перший рубіж оборони Києва облаштовується на великій відстані від міста, щоб убезпечити столицю в разі, якщо ворог вчинить нову спробу захоплення.

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Теми: Київвійна
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