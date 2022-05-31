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Київ будує укріплення на випадок нового штурму росіянами - з'явилося відео

Світлана КізіловаВівторок, 31 травня 2022, 11:05

Перший рубіж оборони Києва облаштовується на великій відстані від міста, щоб убезпечити столицю в разі, якщо ворог вчинить нову спробу захоплення.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Хочемо показати вам, як укріплюється наша столиця.

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Якщо буде повторний штурм, уникнути пошкоджень ми не можемо, але, щоб максимально їх зменшити, перший рубіж оборони Києва обладнується на великій відстані від міста, щоб унеможливити застосування в першу чергу артилерійських підрозділів противника.

До зустрічі з ворогом потрібно бути готовим, навіть якщо такий сценарій здається неможливим".

Теми: КивавійнаРосія
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