Київ будує укріплення на випадок нового штурму росіянами - з'явилося відео

Перший рубіж оборони Києва облаштовується на великій відстані від міста, щоб убезпечити столицю в разі, якщо ворог вчинить нову спробу захоплення.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Хочемо показати вам, як укріплюється наша столиця.

Якщо буде повторний штурм, уникнути пошкоджень ми не можемо, але, щоб максимально їх зменшити, перший рубіж оборони Києва обладнується на великій відстані від міста, щоб унеможливити застосування в першу чергу артилерійських підрозділів противника.

До зустрічі з ворогом потрібно бути готовим, навіть якщо такий сценарій здається неможливим".

Київ будує укріплення на випадок нового штурму росіянами https://t.co/vSM023amhT через @ukrpravda_news pic.twitter.com/t6x93Mw0IY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 31, 2022