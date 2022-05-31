Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ будує укріплення на випадок нового штурму росіянами - з'явилося відео

Світлана КізіловаВівторок, 31 травня 2022, 11:05

Перший рубіж оборони Києва облаштовується на великій відстані від міста, щоб убезпечити столицю в разі, якщо ворог вчинить нову спробу захоплення.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Хочемо показати вам, як укріплюється наша столиця.

Якщо буде повторний штурм, уникнути пошкоджень ми не можемо, але, щоб максимально їх зменшити, перший рубіж оборони Києва обладнується на великій відстані від міста, щоб унеможливити застосування в першу чергу артилерійських підрозділів противника.

До зустрічі з ворогом потрібно бути готовим, навіть якщо такий сценарій здається неможливим".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КивавійнаРосія
Головне сьогодні

оновленоУ Зеленського пояснили, чому "канали Порошенка" викинули з ефіру. На Еспресо відповіли

Верховна Рада звільнила омбудсмана Денісову

Двох російських солдат посадили на 11,5 років за обстріли Харківщини

У Раді зібрали голоси для висловлення недовіри омбудсману Денісовій - "Слуга народу"

Газового ембарго не буде в наступному пакеті санкцій ЄС проти Росії - канцлер Австрії

Ворог штурмує населені пункти на двох напрямках – зведення

Усі новини...
Кива
Колаборантам не місце у парламенті
Австралія наклала санкції на Киву
До Києва стали повертатися менше людей – столична влада 
Останні новини
17:14
Рада збільшила військові видатки держбюджету на 247 мільярдів
17:05
Харків: з-під завалів обстріляного в лютому будинку дістали тіла 4 людей
17:02
фотоПрезидентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку та зустрілася з Зеленським
16:59
Щодня в Україні вчиняється 200-300 воєнних злочинів - Венедіктова
16:53
відео"Унікальна операція": розвідники показали, як доставляли зброю на Азовсталь
16:41
Опитування12% переселенців у Львові бачать проблему мовного непорозуміння
16:39
Міністр економіки Німеччини розкритикував Орбана за шантаж щодо нафтового ембарго
16:24
Рада попросила РНБО ввести санкції проти патріарха Кирила та інших діячів РПЦ
16:23
Суд арештував майно та рахунки групи компаній російської "Татнефті"
16:04
оновленоУ Зеленського пояснили, чому "канали Порошенка" викинули з ефіру. На Еспресо відповіли
Усі новини...