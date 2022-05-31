Київ будує укріплення на випадок нового штурму росіянами - з'явилося відео
Вівторок, 31 травня 2022, 11:05
Перший рубіж оборони Києва облаштовується на великій відстані від міста, щоб убезпечити столицю в разі, якщо ворог вчинить нову спробу захоплення.
Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram
Дослівно: "Хочемо показати вам, як укріплюється наша столиця.
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Якщо буде повторний штурм, уникнути пошкоджень ми не можемо, але, щоб максимально їх зменшити, перший рубіж оборони Києва обладнується на великій відстані від міста, щоб унеможливити застосування в першу чергу артилерійських підрозділів противника.
До зустрічі з ворогом потрібно бути готовим, навіть якщо такий сценарій здається неможливим".
Київ будує укріплення на випадок нового штурму росіянами https://t.co/vSM023amhT через @ukrpravda_news pic.twitter.com/t6x93Mw0IY— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 31, 2022ВІДЕО ДНЯ