Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони наразі не бачить підготовки Росії до нового наступу на Київ

Валентина РоманенкоСубота, 28 травня 2022, 17:25
Ганна Маляр. фото Дмитра Юрченка / АрміяInform

Міністерство оборони України наразі не вбачає ознак підготовки Росією повторної атаки на Київ.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі єдиного телемарафону

Пряма мова: "Дійсно паніка була посіяна дуже серйозна серед киян. Весь (минулий) вечір мені телефонувало ну дуже багато людей. Я була на зв'язку всю ніч щодо цього питання і з головнокомандувачем (Валерій Залужний -ред.) і  з головою управління розвідки Кирилом Будановим.

Станом на сьогодні такої інформації у нас немає, яка би свідчила про можливий от прямо сьогодні наступ (на столицю –ред.)".

Деталі: Водночас Маляр наголосила: потрібно розуміти, що загроза Києву і всій території України є постійно.

Тим більше - захоплення столиці є найпростішим і найшвидшим для ворога способом встановити контроль над всією Україною.

Водночас ворог може створювати і нагнітати такі панічні хвилі, як цього разу (досить швидко поширилася інформація про можливу нову атаку ворога о 4-тій ранку 28 травня –ред.).

ВІДЕО ДНЯ

За словами заступниці міністра, проведений аналіз встановив, що початково ця інформація з’явилася в російських соцмережах, а вже потім до її поширення доклали зусиль українські "небайдужі громадяни".

Що передувало: 11 травня у Генштабі ЗСУ заявляли, що Росія планує в подальшому захопити Київ, створити нове державне утворення та включити його до складу РФ.

27 травня російське видання "Медуза" з посиланням на два джерела, близькі до Кремля, і одне безпосередньо в адміністрації президента РФ повідомило, що в Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва та все ще сподіваються на повномасштабну перемогу у війні проти України.

Теми: війнаКиївМіноборони
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: В Криму перестали класти до лікарень цивільних, щоб звільнити місця для поранених

"Реал" став переможцем Ліги чемпіонів

Зеленський очікує від партнерів "хороших новин" наступного тижня

Нафтогаз створить мережу АЗС

Зеленський розповів, якою бачить перемогу України і "план мінімум"

Путіна почала дратувати поведінка кадировців на війні проти України – росЗМІ

Усі новини...
війна
Не панікуйте. Сеанс психотерапії для тих, хто почав сумніватися у перемозі України
ЗСУ ліквідували чергового російського командира
На Херсонщині ЗСУ пішли в наступ, ворог обороняється на невигідних рубежах – Генштаб
Останні новини
08:25
Біля берегів Англії загорілась і затонула суперяхта, є загроза розливу палива
08:18
Луганщина: в районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов
07:40
УЗ призначила 29 травня евакуаційний рейс
06:54
Зведення Генштабу: В Криму перестали класти до лікарень цивільних, щоб звільнити місця для поранених
06:10
Welt: За два місяці Німеччина майже не надала зброї Україні і звела підтримку до мінімуму
05:11
ОК "Південь": Росіяни хочуть підлатати флот і підіймають з дна Чорного моря свій потоплений "Раптор"
04:15
ISW: Взяття Сєвєродонецька не принесе РФ жодної суттєвої вигоди
03:30
Колаборанти збираються "приєднувати" Херсонщину до РФ наступного року і з референдумом
02:31
Фінляндія вперше розмістить F-35 біля Полярного кола
01:45
Сєвєродонецьк: Українські сили в "складній оборонній позиції" — керівник ВЦА
Усі новини...