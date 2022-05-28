Міноборони наразі не бачить підготовки Росії до нового наступу на Київ

Міністерство оборони України наразі не вбачає ознак підготовки Росією повторної атаки на Київ.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі єдиного телемарафону

Пряма мова: "Дійсно паніка була посіяна дуже серйозна серед киян. Весь (минулий) вечір мені телефонувало ну дуже багато людей. Я була на зв'язку всю ніч щодо цього питання і з головнокомандувачем (Валерій Залужний -ред.) і з головою управління розвідки Кирилом Будановим.

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Станом на сьогодні такої інформації у нас немає, яка би свідчила про можливий от прямо сьогодні наступ (на столицю –ред.)".

Деталі: Водночас Маляр наголосила: потрібно розуміти, що загроза Києву і всій території України є постійно.

Тим більше - захоплення столиці є найпростішим і найшвидшим для ворога способом встановити контроль над всією Україною.

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Водночас ворог може створювати і нагнітати такі панічні хвилі, як цього разу (досить швидко поширилася інформація про можливу нову атаку ворога о 4-тій ранку 28 травня –ред.).

За словами заступниці міністра, проведений аналіз встановив, що початково ця інформація з’явилася в російських соцмережах, а вже потім до її поширення доклали зусиль українські "небайдужі громадяни".

Що передувало: 11 травня у Генштабі ЗСУ заявляли, що Росія планує в подальшому захопити Київ, створити нове державне утворення та включити його до складу РФ.

27 травня російське видання "Медуза" з посиланням на два джерела, близькі до Кремля, і одне безпосередньо в адміністрації президента РФ повідомило, що в Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва та все ще сподіваються на повномасштабну перемогу у війні проти України.