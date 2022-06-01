Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що існують ризики залучення третіх країн до війни з Україною, якщо Київ отримає американські РСЗВ.

Джерело: російське прокремлівське ЗМІ "РИА Новости"

Пряма мова: "Такі ризики, звичайно, існують. Те, чого вимагає, причому безапеляційно, по-господарськи... київський режим від своїх західних покровителів.

По-перше, це переходить усі рамки пристойності та дипломатичного спілкування, а по-друге, це є прямою провокацією, щоб залучити Захід до воєнних дій".

Деталі: За його словами, ці ризики "розуміють свыдомы західні політики".

Пряма мова: "Не всі, щиро скажу, в Євросоюзі, особливо в його північній частині. Є політики, які готові йти на це божевілля заради того, щоб задовольнити свої амбіції.

Але серйозні країни в Євросоюзі, звичайно, чудово розуміють неприйнятність таких сценаріїв, і начебто ознаки розумних оцінок ми нещодавно почули з Вашингтона".

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