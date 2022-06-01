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Лавров лякає "залученням третіх країн" у війну, якщо Україна отримає РСЗВ

Альона Мазуренко Середа, 1 червня 2022, 17:43
Лавров лякає залученням третіх країн у війну, якщо Україна отримає РСЗВ
СЕРГІЙ ЛАВРОВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що існують ризики залучення третіх країн до війни з Україною, якщо Київ отримає американські РСЗВ.

Джерело: російське прокремлівське ЗМІ "РИА Новости"

Пряма мова: "Такі ризики, звичайно, існують. Те, чого вимагає, причому безапеляційно, по-господарськи... київський режим від своїх західних покровителів.

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По-перше, це переходить усі рамки пристойності та дипломатичного спілкування, а по-друге, це є прямою провокацією, щоб залучити Захід до воєнних дій".

Деталі: За його словами, ці ризики "розуміють свыдомы західні політики".

Пряма мова: "Не всі, щиро скажу, в Євросоюзі, особливо в його північній частині. Є політики, які готові йти на це божевілля заради того, щоб задовольнити свої амбіції.

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Але серйозні країни в Євросоюзі, звичайно, чудово розуміють неприйнятність таких сценаріїв, і начебто ознаки розумних оцінок ми нещодавно почули з Вашингтона".

Нагадаємо: 

  • Адміністрація президента США планує надати Україні ракетні системи залпового вогню, здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри.
  • Раніше президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не планують надавати Україні ракетні комплекси, здатні вражати цілі на території Росії.
  • Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що захоплення Донецької та Луганської областей є безумовним пріоритетом війни в Україні, а мешканці решти окупованих українських територій мають самі "вирішити своє майбутнє".

Теми: ЛавровУкраїназброяСША
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