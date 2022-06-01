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Росіяни встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька – Генштаб

Мазуренко Альона Середа, 1 червня 2022, 18:56

Російські окупанти штурмують Сєвєродонецьк і мають там частковий успіх, вороги встановили контроль над східною частиною міста.

Джерело: Генштаб 

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил республіки білорусь зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та проведенні заходів бойової підготовки.

В червні-липні Білорусь планує провести мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами в Гомельській області.

У Генштабі зазначають, що зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив. Щоб скувати дії підрозділів Сил оборони окупанти утримують у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил РФ.

З території Курської області ворог обстріляв з артилерії підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Білопілля та Стукалівка Сумської області.

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На Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів та стримуванні просування українських військ.

Щоб знизити наступальні дії України росіяни обстрілюють позиції Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі.

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії українські підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Вів наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного, зазнав втрат та відійшов.

На Донецькому напрямку противник завдавав авіаударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації – неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста.

На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує інженерне обладнання позицій та рубежів. Вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Іванівка, Лепетиха та Зеленодольськ.

Противник збільшив інтенсивність вогневого ураження наших військ із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Снігурівка, Високопілля і Золота Балка. Продовжує обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів, обстріляв місто Миколаїв.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відмічається.

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вживати заходів щодо обмеження прав та свобод громадян України, обмежує пересування, проводить фільтраційні заходи та поглиблює гуманітарну кризу на зазначених територіях.

Військовослужбовці РФ грабують мирних жителів.

В окремих населених пунктах ворог організовує відновлення пошкодженої військової техніки на потужностях місцевих підприємств. Так, ремонт військової техніки виявлено в Бериславі в цехах Бериславського машинобудівного заводу.

Практично на всій тимчасово захопленій території окупанти заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв’язку та Інтернету.

Теми: ГенштабРосіявійнаСєвєродонецьк
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