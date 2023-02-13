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60-80% Сєвєродонецька окупанти залишають без електрики й тепла – Стрюк

"Українська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 17:38

Більша частина захопленого російськими військами у червні Сєвєродонецька у Луганській області залишається без комунальних комунікацій. 

Джерело: голова Сєвєродонецької міської адміністрації Олександр Стрюк в ефірі проекту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії

Пряма мова: "Будинки, які більш-менш вціліли, намагаються облаштувати для проживання військових. Частини кварталів – заживили електрикою. Завозять модульні котельні, які намагаються кустарно приєднати до обірваних мереж. Але 60-80% міста перебуває без комунікацій, тому це острівці життя, які роблять суто під своїх".

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Деталі: За даними голови міської адміністрації, продовольство і ліки в окупованому місті є, але за вищими, ніж на вільній території, цінами. Зокрема, медикаменти завозять із Росії, проте їх бракує.

У місцевій лікарні є мінімальна кількість медичного персоналу – із Сєвєродонецька, а також з окупованого Луганська.

У місті висока смертність, додав Стрюк.

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Довідка: З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини Донеччини, незалежно перевірити інформацію про ситуацію на захоплених територіях неможливо. 

Наприкінці червня минулого року після тривалої оборони, яка тривала з перших днів повномасштабного наступу, українські підрозділи відійшли від Сєвєродонецька. 

Тоді голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90%.

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьокупація
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