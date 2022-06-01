На півночі Херсонщини ЗСУ звільнили від росіян понад 20 населених пунктів

На півночі Херсонської області підрозділи Збройних сил України звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів.

Джерело: очільник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в ефірі телемарафону

Пряма мова Лагути: "З (боку – УП) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів".

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Деталі: Лагута сказав, що захоплену територію області залишили близько половини населення.

За словами голови ОВА, ЗСУ рухаються далі на південь.

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