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На півночі Херсонщини ЗСУ звільнили від росіян понад 20 населених пунктів

Денис КарловськийСереда, 1 червня 2022, 19:46
На півночі Херсонщини ЗСУ звільнили від росіян понад 20 населених пунктів
Українські військові. фото ілюстративне: getty images

На півночі Херсонської області підрозділи Збройних сил України звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів.

Джерело: очільник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в ефірі телемарафону

Пряма мова Лагути: "З (боку – УП) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів".

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Деталі: Лагута сказав, що захоплену територію області залишили близько половини населення.

За словами голови ОВА, ЗСУ рухаються далі на південь.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські загарбники підірвали міст через річку Інгулець на півночі Херсонщини.
  • У вечірньому зверненні 31 травня президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ мають успіхи на Херсонському напрямку.
  • 30 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські захисники звільнили з-під російської окупації село Миколаївку поблизу адмінмежі між Херсонською та Дніпропетровською областями.

Теми: Херсонська областьЗбройні силидеокупаціябойові дії
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