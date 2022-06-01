На півночі Херсонщини ЗСУ звільнили від росіян понад 20 населених пунктів

На півночі Херсонської області підрозділи Збройних сил України звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів.

Джерело: очільник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в ефірі телемарафону

Пряма мова Лагути: "З (боку – УП) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів".

Деталі: Лагута сказав, що захоплену територію області залишили близько половини населення.

За словами голови ОВА, ЗСУ рухаються далі на південь.

Передісторія:

Російські загарбники підірвали міст через річку Інгулець на півночі Херсонщини.

У вечірньому зверненні 31 травня президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ мають успіхи на Херсонському напрямку.

30 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські захисники звільнили з-під російської окупації село Миколаївку поблизу адмінмежі між Херсонською та Дніпропетровською областями.