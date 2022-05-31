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Президент заявив про успіхи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині

Катерина ТищенкоВівторок, 31 травня 2022, 22:56
Володимир Зеленський, фото ОП

Зеленський відзначив успіхи Збройних сил України на Харківщині та Херсонщині.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "На Херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині.

Збройні сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області. Ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове".

Деталі: Зеленський підкреслив, що українські військові "залишаються господарями фронтової ситуації, попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості".

Що передувало: 30 травня у Генштабі повідомили, що українські війська змусили ворога відійти з населеного пункту Миколаївка Херсонської області.

29 травня голова Харківської ОВА поінформував Зеленського, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, але вже 5% було звільнено від російських загарбників.

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Теми: ЗеленськийХарківська областьХерсонська областьвійна
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