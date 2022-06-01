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На Донбасі ЗСУ відбили 13 атак ворога і знищили два десятки одиниць російської техніки

Денис КарловськийСереда, 1 червня 2022, 22:27
фото ілюстративне: getty images

Упродовж доби 1 червня українські захисники на Донбасі відбили 13 атак ворожих військ та знищили 20 одиниць ворожої техніки.

Джерело: пресцентр угруповання Об’єднаних сил, facebook-сторінка оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Дослівно штаб Об’єднаних сил: "Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 13 атак ворога. На 2 локаціях ще тривають бої".

Деталі: Українські військові знищили 2 російські танки, 6 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин і 4 ворожих автомобілі.

Крім того, сили протиповітряної оборони збили в небі над Донбасом 7 російських безпілотників типу "Орлан-10".

ОТУ "Схід" знищили артилерійським ударом склад боєприпасів російських ворогів. Вони звітують, що знищили:

ВІДЕО ДНЯ
  • особового складу – 38
  • БТР – 1 
  • ББМ – 1
  • артилерійських систем – 1 
  • мінометів – 2
  • АТТ – 2
  • БПЛА – 1
  • екіпаж БпАК – 1

Теми: ДонбасЗбройні силиОб'єднані сили на Донбасібойові дії
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