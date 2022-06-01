На Донбасі ЗСУ відбили 13 атак ворога і знищили два десятки одиниць російської техніки

Упродовж доби 1 червня українські захисники на Донбасі відбили 13 атак ворожих військ та знищили 20 одиниць ворожої техніки.

Джерело: пресцентр угруповання Об’єднаних сил, facebook-сторінка оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Дослівно штаб Об’єднаних сил: "Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 13 атак ворога. На 2 локаціях ще тривають бої".

Деталі: Українські військові знищили 2 російські танки, 6 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин і 4 ворожих автомобілі.

Крім того, сили протиповітряної оборони збили в небі над Донбасом 7 російських безпілотників типу "Орлан-10".

ОТУ "Схід" знищили артилерійським ударом склад боєприпасів російських ворогів. Вони звітують, що знищили:

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