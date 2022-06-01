Виконавча директорка Facebook звільняється після 14 років роботи

Виконавчий директор соцмережі Facebook Шерил Сендберґ заявила, що з осені вона планує залишити посаду після 14 років роботи.

Джерело: facebook-сторінка Сендберґ

Пряма мова Сендберґ: "Коли я погодилась на цю роботу 2008 року, я сподівалась, що протримаюсь 5 років. Чотирнадцять років потому, я гадаю, надійшов час перегорнути сторінку й почати новий розділ у моєму житті. Я не маю певності, що на мене чекає в майбутньому – досвід навчив мене, що ніхто не може бути певним. Але я знаю, що це буде охоплювати роботу для мого фонду й благодійної справи, які зараз більше, ніж просто важливі для мене, з огляду на доленосну мить для жінок.

Дякую моїм колегам, які надихають мене щодня своєю відданістю справі, нашим партнерам в усьому світі, які допомогли нам побудувати такий бізнес, що слугуватиме їхнім бізнесам, й особлива подяка Марку (Цукерберґу – УП) за те, що дав мені можливість зайняти цю посаду і був одним із найліпших друзів, про яких може мріяти кожна людина".

Деталі: Водночас Сендберґ додала, що вона залишиться членом ради директорів.

Сам Цукерберґ у коментарях до її допису подякував їй за те, що вона навчила його, як управляти компанією, а також за всю її допомогу для його родини і нього особисто. Він сказав, що буде сумувати і пригадувати дні роботи з нею щодня.

Її заява про відхід від справ збігається з тим, як компанія Facebook отримала нову назву Meta, а також заяву Цукерберґа, що вона зосередиться на розробці віртуального метавсесвіту.

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Нещодавно з ради директорів пішов мільярдер Пітер Тіль, який був незадоволений падінням прибутків компанії.

Сендберґ критикували після кількох скандалів довкола соцмережі, зокрема заявам про вплив соцмережі на виборчий процес та непослідовне ставлення до різних політичних груп.

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