Мінагрополітики: Наступний врожай в Україні може скоротитися на 40%
Урожай наступного року в Україні може бути менший на 40% через російське вторгнення.
Джерело: перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький у CNN
Пряма мова: "Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35-40% менше, майже половина врожаю минулого року".
Деталі: Зазначається, що Україна втратила 25% орних земель.
Приблизно 500 тисяч тонн зерна Росія вкрала з окупованих територій.
Нагадаємо: Раніше британська розвідка повідомляла, що через вторгнення РФ урожай зернових в Україні цьогоріч, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році, через скорочення посівних площ.
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