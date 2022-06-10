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Мінагрополітики: Наступний врожай в Україні може скоротитися на 40%

Анастасія КалатурП'ятниця, 10 червня 2022, 00:35
Мінагрополітики: Наступний врожай в Україні може скоротитися на 40%
ФОТО: GETTY

Урожай наступного року в Україні може бути менший  на 40% через російське вторгнення.

Джерело: перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький у CNN

Пряма мова: "Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35-40% менше, майже половина врожаю минулого року".

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Деталі: Зазначається, що Україна втратила 25% орних земель.

Приблизно 500 тисяч тонн зерна  Росія вкрала з окупованих територій.

Нагадаємо: Раніше британська розвідка повідомляла, що через вторгнення РФ  урожай зернових в Україні цьогоріч, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році, через скорочення посівних площ.

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Теми: економіка
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