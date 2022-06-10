Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мінагрополітики: Наступний врожай в Україні може скоротитися на 40%

Анастасія КалатурП'ятниця, 10 червня 2022, 00:35
ФОТО: GETTY

Урожай наступного року в Україні може бути менший  на 40% через російське вторгнення.

Джерело: перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький у CNN

Пряма мова: "Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35-40% менше, майже половина врожаю минулого року".

Деталі: Зазначається, що Україна втратила 25% орних земель.

Приблизно 500 тисяч тонн зерна  Росія вкрала з окупованих територій.

Нагадаємо: Раніше британська розвідка повідомляла, що через вторгнення РФ  урожай зернових в Україні цьогоріч, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році, через скорочення посівних площ.

Знати більше: В Україні засіяли 75% від минулорічних площ. Шмигаль назвав виклики перед збором урожаю

ВІДЕО ДНЯ
Теми: економіка
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Російський підрозділ в повному складі відмовився воювати після втрат на Харківщині

ВІДЕОТіньової економіки більше не буде – Зеленський

ВІДЕОЕксохоронець Медведчука "гіпнотизував" його, а відтак став нардепом – Bihus.Info 

Гайдай: росіяни вивезли з Сєвєродонецька бурятів, бо мруть як мухи

Глава МЗС Литви розповів, як патріарха Кирила викреслили із санкційного списку ЄС

Зеленський запровадив санкції проти Путіна, Пєскова й російських урядовців

Усі новини...
економіка
Тіньової економіки більше не буде – Зеленський
Європейський центробанк вперше з 2011 року підвищить відсоткову ставку
Як примусити Медведчука, Козака та Фрідмана підтримати українську армію
Останні новини
09:29
Помітили війну: Путіну за місяць надійшло 42 тисячі скарг щодо загиблих та зниклих солдатів
09:26
ППО за добу "утилізувала" 8 безпілотників ворога, ударна авіація нищила позиції РФ
09:23
фотоМалює на кришках ящиків з-під боєприпасів: історія одесита, який воює у лавах ЗСУ
09:23
Британська розвідка: РФ контролює більшу частину Сєвєродонецька, спалах холери загрожує Маріуполю
09:16
Adidas не планує відновлювати комерційну діяльність у РФ
09:09
Регіони: окупанти обстріляли Харків, тривають бої на Херсонщині
08:53
Миколаїв готовий до атаки росіян, але немає ознак, що ті нападуть найближчим часом – мер
08:30
Міністр сільського господарства Німеччини у п'ятницю приїде в Київ
08:12
США відреагували на "смертний вирок" британцям у "ДНР"
07:53
Гайдай: Росіяни зруйнували на Луганщині чотири десятки будинків
Усі новини...