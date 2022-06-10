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Минагрополитики: Следующий урожай в Украине может сократиться на 40%

Анастасия КалатурПятница, 10 июня 2022, 00:35
ФОТО: GETTY

Урожай в следующем году в Украине может быть меньше на 40% из-за российского вторжения.

Источник: первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в CNN

Прямая речь: "Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн  тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая в прошлом году".

Детали: Отмечается, что Украина потеряла 25% пахотных земель.

Приблизительно 500 тысяч тонн зерна Россия украла с оккупированных территорий.

Напомним: Ранее британская разведка сообщала, что из-за вторжения РФ урожай зерновых в Украине в этом году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей.

Знать больше: В Украине засеяли 75% от прошлогодних площадей. Шмигаль назвал вызовы перед сбором урожая

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