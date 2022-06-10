На півдні ЗСУ знищили російський "Град"
П'ятниця, 10 червня 2022, 04:05
На півдні ЗСУ знищили 33 окупанта, РСЗВ "Град" та три склади боєприпасів ворога.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено 33 рашисти, реактивну систему залпового вогню "Град", кілька одиниць броньованої техніки, три склади боєприпасів та два пально-мастильні матеріали".
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Деталі: Як зазначається, решта ворожих втрат уточнюється.