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На півдні ЗСУ знищили російський "Град"

Анастасія КалатурП'ятниця, 10 червня 2022, 04:05

На півдні ЗСУ знищили 33 окупанта, РСЗВ  "Град" та три склади боєприпасів ворога.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено 33 рашисти, реактивну систему залпового вогню "Град", кілька одиниць броньованої техніки, три склади боєприпасів та два  пально-мастильні матеріали".

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Деталі: Як зазначається, решта ворожих втрат уточнюється.

Теми: війнаРосія
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