На юге ВСУ уничтожили российский "Град"

На юге ВСУ уничтожили 33 оккупанта, РСЗО "Град" и три склада боеприпасов врага.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "По результатам авиаударов и выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 решиста, реактивная система залпового огня "Град", несколько единиц бронированной техники, три склада боеприпасов и два горюче-смазочных материала".

Детали: Как отмечается, остальные вражеские потери уточняются.