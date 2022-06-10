На юге ВСУ уничтожили российский "Град"
Пятница, 10 июня 2022, 04:05
На юге ВСУ уничтожили 33 оккупанта, РСЗО "Град" и три склада боеприпасов врага.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "По результатам авиаударов и выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 решиста, реактивная система залпового огня "Град", несколько единиц бронированной техники, три склада боеприпасов и два горюче-смазочных материала".
Детали: Как отмечается, остальные вражеские потери уточняются.
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