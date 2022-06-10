Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зведення Генштабу: Російський підрозділ в повному складі відмовився воювати після втрат на Харківщині

Анастасія КалатурП'ятниця, 10 червня 2022, 06:53
Зведення Генштабу: Російський підрозділ в повному складі відмовився воювати після втрат на Харківщині
ФОТО: GETTY

Через втрати, отримані під час боїв з ЗСУ в Харківській області, російський мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився воювати.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зазначається, що фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Реклама:

На Волинському та Поліському напрямках до охорони кордону у Гомельській області залучили спецбригаду внутрішніх військ МВС Білорусі.

На Сіверському напрямку, з боку противника активних дій не відзначається, ознак створення ударних угруповань та переміщення окремих підрозділів не виявлено. Ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.

На Слобожанському напрямку противник, силами до 30 батальйонних тактичних груп, веде бойові дії. Здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій військ Сил оборони та недопущення їх подальшого просування та виходу на лінію Державного кордону.

ВІДЕО ДНЯ

На Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії. Основні зусилля ворога -  на утриманні   рубежів. Для недопущення переходу в наступ наших військ, агресор  обстрілював наші позиції з артилерії.

На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив, зосереджує свої війська, намагається створити умови для поновлення наступу.

На Донецькому напрямку ворог продовжує вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдавати ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.

На Лиманському напрямку окупанти активних дій не проводили. Обстрілювали із артилерії райони населених пунктів Григорівка та Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над   Сєвєродонецьком, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку росіяни застосовують авіацію, намагались вести штурм у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Українські воїни завдали вогневого ураження. Окупанти з втратами відійшли.

Ворог намагався провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне і Берестове. Отримав відсіч та відійшов.

Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка - Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів для сковування дій.

На Південнобузькому напрямку росіяни ведуть оборону. Для посилення угруповання противник перемістив піддрозділи. Вживає заходів з інженерного обладнання раніше зайнятих рубежів – є  встановлення мінних загороджень в районі Високопілля.

На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Наша авіація завдала серію ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах противника в районах п’яти різних населених пунктів Херсонщини.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Британська розвідка: РФ контролює більшу частину Сєвєродонецька, спалах холери загрожує Маріуполю
Окупанти обстріляли Донеччину: є загиблі
Макрон заявив про готовність поставити Україні більше важкого озброєння
Україна поступається Росії у війні артилерії, потрібна західна зброя – розвідка
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: