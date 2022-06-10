Зведення Генштабу: Російський підрозділ в повному складі відмовився воювати після втрат на Харківщині

Через втрати, отримані під час боїв з ЗСУ в Харківській області, російський мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився воювати.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зазначається, що фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

На Волинському та Поліському напрямках до охорони кордону у Гомельській області залучили спецбригаду внутрішніх військ МВС Білорусі.

На Сіверському напрямку, з боку противника активних дій не відзначається, ознак створення ударних угруповань та переміщення окремих підрозділів не виявлено. Ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.

На Слобожанському напрямку противник, силами до 30 батальйонних тактичних груп, веде бойові дії. Здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій військ Сил оборони та недопущення їх подальшого просування та виходу на лінію Державного кордону.

На Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії. Основні зусилля ворога - на утриманні рубежів. Для недопущення переходу в наступ наших військ, агресор обстрілював наші позиції з артилерії.

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На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив, зосереджує свої війська, намагається створити умови для поновлення наступу.

На Донецькому напрямку ворог продовжує вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдавати ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.

На Лиманському напрямку окупанти активних дій не проводили. Обстрілювали із артилерії райони населених пунктів Григорівка та Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку росіяни застосовують авіацію, намагались вести штурм у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Українські воїни завдали вогневого ураження. Окупанти з втратами відійшли.

Ворог намагався провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне і Берестове. Отримав відсіч та відійшов.

Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка - Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів для сковування дій.

На Південнобузькому напрямку росіяни ведуть оборону. Для посилення угруповання противник перемістив піддрозділи. Вживає заходів з інженерного обладнання раніше зайнятих рубежів – є встановлення мінних загороджень в районі Високопілля.

На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Наша авіація завдала серію ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах противника в районах п’яти різних населених пунктів Херсонщини.