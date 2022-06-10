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Сводка Генштаба: Российское подразделение в полном составе отказалось воевать после потерь на Харьковщине

Анастасия КалатурПятница, 10 июня 2022, 06:53
ФОТО: GETTY

Из-за потерь, полученных во время боев с ВСУ в Харьковской области, российское мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось воевать.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Отмечается, что фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

На Волынском и Полесском направлениях к охране границы в Гомельской области привлекли спецбригаду внутренних войск МВД Беларуси.

На Северском направлении со стороны противника активных действий не отмечается, признаков создания ударных группировок и перемещения отдельных подразделений не обнаружено. Враг обстрелял из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковку и Сопич.

На Слобожанском направлении противник силами до 30 батальонных тактических групп ведет боевые действия. Оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий войск Сил обороны и недопущения их дальнейшего продвижения и выхода на линию Государственной границы.

На Харьковском направлении противник продолжает оборонительные действия. Основные усилия врага – на содержании рубежей. Для недопущения перехода в наступление наших войск, агрессор обстреливал наши позиции по артиллерии.

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На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредотачивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления.

На Донецком направлении враг продолжает огневое поражение наших подразделений по всей линии столкновения, наносить ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам.

На Лиманском направлении оккупанты активных действий не предпринимали. Обстреливали из артиллерии районы населённых пунктов Григоровка и Серебрянка.

На Северодонецком направлении противник безуспешно пытается установить полный контроль над Северодонецком, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении россияне используют авиацию, пытались вести штурм в направлении населенных пунктов Нирково и Николаевка. Украинские воины нанесли огневое поражение. Оккупанты с потерями отошли.

Враг пытался провести разведку боем в направлении населенных пунктов Нагорное и Берестово. Получил отпор и отошел.

Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка – Роты, имеет частичный успех, закрепляется на занятых рубежах.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние по позициям наших подразделений для сковывания действий.

На Южнобужском направлении россияне ведут оборону. Для усиления группировки противник переместил подразделения. Принимает меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей – есть установка минных заграждений в районе Высокополья.

На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили семь атак врага, уничтожено десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машин, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Наша авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсона.

Темы: Генштабвойна
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