Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Рівненщині виявили 66 підприємств, які можуть фінансувати Росію

Ірина БалачукП'ятниця, 10 червня 2022, 07:24
Фото pro.gov.ua

У Рівненській області виявили 66 підприємств, які можуть фінансувати збройну агресію Росії.

Джерело: прокуратура Рівненської області

Дослівно прокуратура: "Нині на Рівненщині перевіряють 66 суб’єктів господарювання, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є фізичні або юридичні особи Росії та Білорусі".

Деталі: Повідомляється, що виявлення усіх таких підприємств на території області є одним з пріоритетних завдань правоохоронних та контролюючих органів.

У прокуратурі додали, що напрацювали механізм взаємодії, співпраці та оперативного обміну інформацією між правоохоронними органами, аби в найкоротші терміни виявити в області усіх колаборантів та усі підприємства, власники яких підтримують та фінансують Росію.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Рівненська областьвійнаРосія
Головне сьогодні

Лукашенко допускає, що Білорусь воюватиме за Західну Україну

У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, який утік у першу ніч війни – джерела

Нардепу-колаборанту Ковальову заблокували роботу в Раді – ЗМІ

За Сєвєродонецьк тривають бої, на Слов’янськ окупанти готують наступ – зведення Генштабу

відео"З гівна і палок": у Маріуполі кепкують над "оновленою" стелою на в'їзді у місто

Китай не буде думати, чи починати війну в разі оголошення незалежності Тайваню – міністр

Усі новини...
Рівненська область
У прикордонних районах Київщини, Житомирщини й Рівненщини посилили обмеження
Росіяни вдарили ракетою по Рівненщині, 6 поранених – ОДА
На Рівненщині змінили час комендантської години
Останні новини
22:51
Стефанішина пояснила, що робитиме Україні в разі відмови ЄС щодо статусу кандидата
22:51
Зенітники Повітряних сил України збили 500-ту ціль ворога
22:51
ВІДЕОЗ прифронтового Лисичанська волонтери евакуювали 23 людей
22:32
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
22:28
На Банковій розкрили деталі зустрічі Зеленського з міністром оборони Британії
22:23
"Захищаємо Україну на всіх фронтах": Ляшко розповів про роботу медиків під час війни
22:20
відеоУ Маріуполі на "зомбімобілях" показують програми про "збирання земель"
22:19
Війна в Україні зачепить кожну країну світу – прем’єр Японії
22:17
НБУ другий тиждень поспіль зменшує продаж валюти
21:51
Лукашенко допускає, що Білорусь воюватиме за Західну Україну
Усі новини...