На Рівненщині виявили 66 підприємств, які можуть фінансувати Росію

У Рівненській області виявили 66 підприємств, які можуть фінансувати збройну агресію Росії.

Джерело: прокуратура Рівненської області

Дослівно прокуратура: "Нині на Рівненщині перевіряють 66 суб’єктів господарювання, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є фізичні або юридичні особи Росії та Білорусі".

Деталі: Повідомляється, що виявлення усіх таких підприємств на території області є одним з пріоритетних завдань правоохоронних та контролюючих органів.

У прокуратурі додали, що напрацювали механізм взаємодії, співпраці та оперативного обміну інформацією між правоохоронними органами, аби в найкоротші терміни виявити в області усіх колаборантів та усі підприємства, власники яких підтримують та фінансують Росію.