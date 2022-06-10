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В Ровенской области обнаружили 66 предприятий, которые могут финансировать Россию

Ирина БалачукПятница, 10 июня 2022, 07:24
Фото pro.gov.ua

В Ровенской области обнаружили 66 предприятий, которые могут финансировать вооруженную агрессию России.

Источник: прокуратура Ровенской области

Дословно прокуратура: "В настоящее время в Ровенской области проверяют 66 субъектов хозяйствования, учредителем (участником, акционером) или бенефициаром которых являются физические или юридические лица России и Беларуси".

Детали: Сообщается, что выявление всех таких предприятий на территории области является одной из приоритетных задач правоохранительных и контролирующих органов.

В прокуратуре добавили, что наработали механизм взаимодействия, сотрудничества и оперативного обмена информацией между правоохранительными органами, чтобы в кратчайшие сроки обнаружить в области всех коллаборантов и все предприятия, владельцы которых поддерживают и финансируют Россию.

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Темы: Ровенская областьвойнаРосcия
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