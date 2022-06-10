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Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині

Ірина БалачукП'ятниця, 10 червня 2022, 07:47
Дніпровський район Дніпропетровської області. Скриншот з google.maps

Вночі російські окупанти обстрілювали Дніпропетровську область, вранці – завдали ракетного удару по Дніпровському району, одна людина отримала поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Напружені і ніч, і ранок. Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській – ніхто не постраждав.

На ранок ракетний удар по Дніпровському району".

Деталі: За попередніми даними, постраждалих немає. Деталі з’ясовують.

Резніченко також зазначив, що сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов’язана.

За його словами, горіло на одному з підприємств міста, але рятувальники вже загасили вогонь.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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