Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині

Вночі російські окупанти обстрілювали Дніпропетровську область, вранці – завдали ракетного удару по Дніпровському району, одна людина отримала поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Напружені і ніч, і ранок. Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській – ніхто не постраждав.



На ранок ракетний удар по Дніпровському району".



Деталі: За попередніми даними, постраждалих немає. Деталі з’ясовують.

Резніченко також зазначив, що сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов’язана.



За його словами, горіло на одному з підприємств міста, але рятувальники вже загасили вогонь.