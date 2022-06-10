Россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровщине

Ночью российские оккупанты обстреливали Днепропетровскую область, утром – нанесли ракетный удар по Днепровскому району, один человек получил ранения.

Источник: глава Днепропетровской области Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Напряженные и ночь, и утро. Ночью враг снова обстрелял Криворожский район. Под огонь попали сразу три общины. В Зеленодольской общине есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение. В Широковской и Апостоловской – никто не пострадал.

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Наутро – ракетный удар по Днепровскому району".

Детали: По предварительным данным, пострадавших нет. Детали выясняются.

Резниченко также отметил, что сильный утренний пожар в Днепре с вражеской атакой не связан.

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По его словам, горело на одном из предприятий города, но спасатели уже потушили огонь.