Міністр сільського господарства Німеччини у п'ятницю приїде в Київ
П'ятниця, 10 червня 2022, 08:30
Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір зустрінеться у п'ятницю у Києві з українським колегою Миколою Сольським.
Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".
За даними видання, міністр приїжджає на запрошення української сторони та перебуватиме в Україні два дні.
Оздемір перед візитом віддав належне українським аграріям, які попри війну продовжують роботу.
"Вони роблять надлюдські речі, захищаючи свою країну і водночас забезпечуючи Україну та світ їжею", - сказав він.
Нагадаємо, 7 червня міністерка Німеччини з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот перебувала в Одесі з дводенним візитом.
Раніше повідомлялося, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер готує поїздку до Києва.
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