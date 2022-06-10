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Міністр сільського господарства Німеччини у п'ятницю приїде в Київ

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 08:30

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір зустрінеться у п'ятницю у Києві з українським колегою Миколою Сольським.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, міністр приїжджає на запрошення української сторони та перебуватиме в Україні два дні.

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Оздемір перед візитом віддав належне українським аграріям, які попри війну продовжують роботу.

"Вони роблять надлюдські речі, захищаючи свою країну і водночас забезпечуючи Україну та світ їжею", - сказав він.

Нагадаємо, 7 червня міністерка Німеччини з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот перебувала в Одесі з дводенним візитом.

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Раніше повідомлялося, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер готує поїздку до Києва.

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