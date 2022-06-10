Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр сільського господарства Німеччини у п'ятницю приїде в Київ

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 08:30

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір зустрінеться у п'ятницю у Києві з українським колегою Миколою Сольським.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, міністр приїжджає на запрошення української сторони та перебуватиме в Україні два дні.

Оздемір перед візитом віддав належне українським аграріям, які попри війну продовжують роботу.

"Вони роблять надлюдські речі, захищаючи свою країну і водночас забезпечуючи Україну та світ їжею", - сказав він.

Нагадаємо, 7 червня міністерка Німеччини з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот перебувала в Одесі з дводенним візитом.

Раніше повідомлялося, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер готує поїздку до Києва.

ВІДЕО ДНЯ
Головне сьогодні

Зенітники Повітряних сил України збили 500-ту ціль ворога

Лукашенко допускає, що Білорусь воюватиме за Західну Україну

У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, який утік у першу ніч війни – джерела

Нардепу-колаборанту Ковальову заблокували роботу в Раді – ЗМІ

За Сєвєродонецьк тривають бої, на Слов’янськ окупанти готують наступ – зведення Генштабу

відео"З гівна і палок": у Маріуполі кепкують над "оновленою" стелою на в'їзді у місто

Усі новини...
Останні новини
00:16
Голова ОВА повідомив кількість загиблих цивільних на Донеччині за минулу добу
00:11
Президент: Шлях Росії за 107 днів – приклад повної деградації держави
23:35
Зеленський про смертні вироки для британців в ОРДО: сигнал для "пацифістів"
23:14
Зеленський: Якщо в України сядуть батарейки, буде справжня енергетична криза
22:51
Стефанішина пояснила, що робитиме Україні в разі відмови ЄС щодо статусу кандидата
22:51
Зенітники Повітряних сил України збили 500-ту ціль ворога
22:51
ВІДЕОЗ прифронтового Лисичанська волонтери евакуювали 23 людей
22:32
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
22:28
На Банковій розкрили деталі зустрічі Зеленського з міністром оборони Британії
22:23
"Захищаємо Україну на всіх фронтах": Ляшко розповів про роботу медиків під час війни
Усі новини...