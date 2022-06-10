Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр сельского хозяйства Германии в пятницу приедет в Киев

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 08:30

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир встретится в пятницу в Киеве с украинским коллегой Николаем Сольским.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, министр приезжает по приглашению украинской стороны и будет находиться в Украине два дня.

Реклама:

Оздемир перед визитом отдал должное украинским аграриям, которые, несмотря на войну, продолжают работу.

"Они делают сверхчеловеческие вещи, защищая свою страну и одновременно обеспечивая Украину и мир едой", - сказал он.

Напомним, 7 июня министр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот находилась в Одессе с двухдневным визитом.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что министр финансов Германии Кристиан Линднер готовит поездку в Киев.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: