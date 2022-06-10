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Министр сельского хозяйства Германии в пятницу приедет в Киев

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 08:30

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир встретится в пятницу в Киеве с украинским коллегой Николаем Сольским.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, министр приезжает по приглашению украинской стороны и будет находиться в Украине два дня.

Оздемир перед визитом отдал должное украинским аграриям, которые, несмотря на войну, продолжают работу.

"Они делают сверхчеловеческие вещи, защищая свою страну и одновременно обеспечивая Украину и мир едой", - сказал он.

Напомним, 7 июня министр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот находилась в Одессе с двухдневным визитом.

Ранее сообщалось, что министр финансов Германии Кристиан Линднер готовит поездку в Киев.

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