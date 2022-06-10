Миколаїв готовий до атаки росіян, але немає ознак, що ті нападуть найближчим часом – мер

У Миколаєві третій місяць поспіль готуються до можливого наступу російських військ на місто. Однак істотних змін на лінії фронту, які б вказували, що це може статися найближчим часом.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв'ю "РБК-Україна"

Пряма мова Сєнкевича: "Я не думаю, що щось найближчим часом зміниться. Лінія фронту знаходиться на місці вже приблизно місяць. Вона дещо рухається туди-сюди, але суттєво не змінюється. Вони також окопуються біля Херсона, вони також очікують на напад або настання нашої армії…

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Знаєте, під час Другої світової війни висадка десанту могла якимось чином вплинути на перебіг війни. Але сьогодні висадка десанту буде приречена. В Україні загалом і на Миколаївщині зокрема стільки озброєних людей - і вони озброєні не просто автоматами Калашникова, а важчою зброєю - тому цей десант потрапить як цукор у вулик. Він буде просто знищений".

Деталі: За словами мера, ЗСУ готові зустрічати російський десант і просто з неба, і з моря.

Сенкевич упевнений, що зміни на фронті настануть, коли дійде зброя дальньої дії зі Сполучених Штатів та країн НАТО.