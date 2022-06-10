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Миколаїв готовий до атаки росіян, але немає ознак, що ті нападуть найближчим часом – мер

Роман ПетренкоП'ятниця, 10 червня 2022, 08:53

У Миколаєві третій місяць поспіль готуються до можливого наступу російських військ на місто. Однак істотних змін на лінії фронту, які б вказували, що це може статися найближчим часом.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв'ю "РБК-Україна"

Пряма мова Сєнкевича: "Я не думаю, що щось найближчим часом зміниться. Лінія фронту знаходиться на місці вже приблизно місяць. Вона дещо рухається туди-сюди, але суттєво не змінюється. Вони також окопуються біля Херсона, вони також очікують на напад або настання нашої армії…

Знаєте, під час Другої світової війни висадка десанту могла якимось чином вплинути на перебіг війни. Але сьогодні висадка десанту буде приречена. В Україні загалом і на Миколаївщині зокрема стільки озброєних людей - і вони озброєні не просто автоматами Калашникова, а важчою зброєю - тому цей десант потрапить як цукор у вулик. Він буде просто знищений".

Деталі: За словами мера, ЗСУ готові зустрічати російський десант і просто з неба, і з моря.

Сенкевич упевнений, що зміни на фронті настануть, коли дійде зброя дальньої дії зі Сполучених Штатів та країн НАТО.

Теми: МиколаїввійнаокупаціяРосія
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