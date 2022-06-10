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Николаев готов к атаке россиян, но нет признаков, что те нападут в ближайшее время – мэр

Роман ПетренкоПятница, 10 июня 2022, 08:53
Николаев готов к атаке россиян, но нет признаков, что те нападут в ближайшее время – мэр

В Николаеве третий месяц подряд готовятся к возможному наступлению российских войск на город. Однако существенных изменений на линии фронта, которые бы указывали что это может произойти в ближайшее время нет.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Сенкевича: "Я не думаю, что что-то в ближайшее время изменится. Линия фронта находится на месте уже примерно месяц. Она несколько движется туда-сюда, но существенно не меняется. Они также окапываются возле Херсона, они также ожидают нападения или наступления нашей армии…

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Знаете, во время Второй мировой войны высадка десанта могла каким-то образом повлиять на ход войны. Но сегодня высадка десанта будет обречена. В Украине в целом и в Николаевской области в частности столько вооруженных людей - и они вооружены не просто автоматами Калашникова, а более тяжелым оружием - поэтому этот десант попадет как сахар в улей. Он будет просто уничтожен".

Детали: По словам мэра, ВСУ готовы встречать российский десант и просто с неба, и с моря.

Сенкевич уверен, что изменения на фронте наступят, когда дойдет оружие дальнего действия из Соединенных Штатов и стран НАТО.

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Темы: НиколаеввойнаоккупацияРосcия
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