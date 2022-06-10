Регіони: окупанти обстріляли Харків, тривають бої на Херсонщині

Росіяни за минулу добу обстріляли Дніпропетровщину, Миколаївщину, Харків, а також тривали бої на Херсонщині.

Джерело: звіт регіонів

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

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На Дніпропетровщині вночі ворог обстріляв три громади, що межують з Херсонщиною. Є руйнування. Поранено одну людину, осколкове поранення. На ранок — ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих. Детальна інформація з’ясовується.

Харків: ніч — із обстрілами та постійними тривогами. Ударів із РЗСВ зазнав Шевченківський район міста. Попередньо постраждалих немає. По області протягом доби двоє мирних людей загинули, 15 — отримали поранення.

Луганщина: росіяни знищили Льодовий Палац - символ Сєвєродонецька. Знову влучили у цех виробництва аміаку на "Азоті". Намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Відійшли з втратами. Відбито ворожий штурм й на північно-західній околиці Тошківки.

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Також зафіксовані руйнування 15 будинків в Оріховому, шістьох – у Врубівці, чотирьох – в Лисичанську, ще чотирьох – у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька. Загиблих та поранених серед цивільних немає.

Донеччина: стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, авіаудар, РСЗВ "Град" по Бахмуту, смт Нью-Йорк, с. Калинове, с. Первомайське, с. Хромове, с. Микільське. Загинуло троє людей.

Пошкоджено 17 об’єктів, серед яких 4 приватні та 2 багатоквартирних будинки, фермерське господарство, профілакторій, промислове підприємство, залізничні колії та приміщення залізничної станції "Фенольна" та інші. В області немає газу, частково — води і електрики.

Миколаївщина: тривали обстріли Березнегуватської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Вдень та вночі обстріляли Широківську громаду. Переважно поза межами населених пунктів. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.

Вночі обстрілу зазнала Інгульська громада. Потерпілих і пошкоджень немає. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів.

Херсонщина: стабільно напружено. Низку гучних вибухів було чутно потягом усього дня, бойові дії тривають на кордонах областей. Населені пункти Бериславського району у критичному стані, окупанти хочуть повернути втрачені позиції.

Понад тиждень область перебуває без мобільного та Інтернет-зв'язку. В окупованих населених пунктах багато замінованих полів, доріг, мостів. Також російські військові споруджують додаткові лінії оборони в області і мінують територію.