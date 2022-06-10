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Регионы: оккупанты обстреляли Харьков, продолжаются бои на Херсонщине

Роман ПетренкоПятница, 10 июня 2022, 09:09
Регионы: оккупанты обстреляли Харьков, продолжаются бои на Херсонщине

Россияне за минувшие сутки обстреляли Днепропетровщину, Николаевщину, Харьков, а также продолжались бои в Херсонской области.

Источник: отчет регионов

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине.

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На Днепропетровщине ночью враг обстрелял три громады, граничащие с Херсонщиной. Есть разрушения. Ранен один человек, осколочное ранение. Наутро ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших. Подробная информация выясняется.

Харьков: ночь с обстрелами и постоянными тревогами. Удары с РЗСВ подвергся Шевченковскому району города. Предварительно пострадавших нет. По области в течение суток два мирных человека погибли, 15 получили ранения.

Луганщина: россияне уничтожили Ледовый Дворец – символ Северодонецка. Вновь попали в цех производства аммиака на "Азоте". Пытались вести штурмовые действия в направлении Ныркового и Николаевки. Отошли с потерями. Отражен вражеский штурм и на северо-западной окраине Тошковки.

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Также зафиксированы разрушения 15 домов в Орехове, шестерых – во Врубовке, четырех – в Лисичанске, еще четырех – в Горном. Серьезные разрушения понес поселок Синецкий на окраине Северодонецка. Погибших и раненых среди гражданских нет.

Донетчина: стрелковое оружие, танки, артиллерия, минометы, авиаудар, РСЗО "Град" по Бахмуту, пгт Нью-Йорк, с. Калиново, с. Первомайское, с. Хромово, с. Никольское. Погибли три человека.

Повреждены 17 объектов, среди которых 4 частных и 2 многоквартирных дома, фермерское хозяйство, профилакторий, промышленное предприятие, железнодорожные пути и помещения железнодорожной станции "Фенольная" и другие. В области нет газа, частично воды и электричества.

Николаевщина: продолжались обстрелы Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Днем и ночью обстреляли Широковскую громаду. Преимущественно вне населенных пунктов. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Ночью обстрел был подвергнут Ингульской громаде. Потерпевших и повреждений нет. Обстрелы были преимущественно за пределами населенных пунктов.

Херсонщина: стабильно напряженно. Ряд громких взрывов был слышен в течение всего дня, боевые действия продолжаются на границах областей. Населенные пункты Бериславского района в критическом состоянии, оккупанты хотят вернуть утраченные позиции.

Больше недели область находится без мобильной связи и Интернет. В оккупированных населенных пунктах много заминированных полей, дорог, мостов. Также российские военные сооружают дополнительные линии обороны в области и минуют территорию.

Темы: ХарьковХерсонская областьобстрелвойна
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