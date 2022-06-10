Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Регионы: оккупанты обстреляли Харьков, продолжаются бои на Херсонщине

Роман ПетренкоПятница, 10 июня 2022, 09:09

Россияне за минувшие сутки обстреляли Днепропетровщину, Николаевщину, Харьков, а также продолжались бои в Херсонской области.

Источник: отчет регионов

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине.

На Днепропетровщине ночью враг обстрелял три общины, граничащие с Херсонщиной. Есть разрушения. Ранен один человек, осколочное ранение. Наутро ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших. Подробная информация выясняется.

Харьков: ночь с обстрелами и постоянными тревогами. Удары с РЗСВ подвергся Шевченковскому району города. Предварительно пострадавших нет. По области в течение суток два мирных человека погибли, 15 получили ранения.

Луганщина: россияне уничтожили Ледовый Дворец – символ Северодонецка. Вновь попали в цех производства аммиака на "Азоте". Пытались вести штурмовые действия в направлении Почечного и Николаевки. Отошли с потерями. Отражен вражеский штурм и на северо-западной окраине Тошковки.

Также зафиксированы разрушения 15 домов в Орехове, шестерых – во Врубовке, четырех – в Лисичанске, еще четырех – в Горном. Серьезные разрушения понес поселок Синецкий на окраине Северодонецка. Погибших и раненых среди гражданских нет.

ВИДЕО ДНЯ

Донетчина: стрелковое оружие, танки, артиллерия, минометы, авиаудар, РСЗО "Град" по Бахмуту, пгт Нью-Йорк, с. Калиново, с. Первомайское, с. Хромово, с. Никольское. Погибли три человека.

Повреждены 17 объектов, среди которых 4 частных и 2 многоквартирных дома, фермерское хозяйство, профилакторий, промышленное предприятие, железнодорожные пути и помещения железнодорожной станции "Фенольная" и другие. В области нет газа, частично воды и электричества.

Николаевщина: продолжались обстрелы Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Днем и ночью обстреляли Широковскую общину. Преимущественно вне населенных пунктов. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Ночью обстрел был подвергнут Ингульской общине. Потерпевших и повреждений нет. Обстрелы были преимущественно за пределами населенных пунктов.

Херсонщина: стабильно напряженно. Ряд громких взрывов был слышен в течение всего дня, боевые действия продолжаются на границах областей. Населенные пункты Бериславского района в критическом состоянии, оккупанты хотят вернуть утраченные позиции.

Больше недели область находится без мобильной связи и Интернет. В оккупированных населенных пунктах много заминированных полей, дорог, мостов. Также российские военные сооружают дополнительные линии обороны в области и минуют территорию.

Темы: ХарьковХерсонская областьобстрелвойна
Главное сегодня

Зенитчики Воздушных сил Украины сбили 500-ю цель врага

Лукашенко допускает, что Беларусь будет воевать за Западную Украину

В Сербии задержали экс-генерала Наумова, сбежавшего в первую ночь войны – источники

Нардепу-коллаборанту Ковалеву заблокировали работу в Раде – СМИ

За Северодонецк идут бои, на Славянск оккупанты готовят наступление – сводка Генштаба

видео"Из говна и палок": в Мариуполе насмехаются над "обновленной" стелой на въезде в город

Все новости...
Харьков
Вечерний обстрел Харькова вызвал масштабные пожары, два человека погибли
Россияне убили 5 жителей Харьковщины, ранили еще 12-х, попали в супермаркет
Регионы: Николаев и Харьков снова обстреляли, по Донетчине били из "Градов"
Последние новости
00:57
Байден придумал, как противостоять росту цен и инфляции из-за действий Путина
00:16
Глава ОВА сообщил количество погибших гражданских в Донецкой области за минувшие сутки
00:11
Президент: Путь России за 107 дней – пример полной деградации государства
23:35
Зеленский о смертных приговорах для британцев в ОРДО: сигнал для "пацифистов"
23:14
Зеленский: Если у Украины сядут батарейки, будет настоящий энергетический кризис
22:51
Стефанишина пояснила, что будет делать Украина в случае отказа ЕС по статусу кандидата
22:51
Зенитчики Воздушных сил Украины сбили 500-ю цель врага
22:51
ВИДЕОИз прифронтового Лисичанска волонтеры эвакуировали 23 человека
22:32
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
22:28
На Банковой раскрыли детали встречи Зеленского с министром обороны Британии
Все новости...