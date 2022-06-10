ППО за добу "утилізувала" 8 безпілотників ворога, ударна авіація нищила позиції РФ
П'ятниця, 10 червня 2022, 09:26
Протиповітряна оборона за добу 9 червня знищила вісім безпілотників, ударна авіація відпрацювала по позиціях окупантів та знищила ворожу техніку.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ
Деталі: 9 червня авіація завдала ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах російських окупантів. Знищено кілька бойових броньованих машин, живу силу противника, уражено склад із боєприпасами.
Також за минулу добу зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили три безпілотні літальні апарати, а протиповітряна оборона Сухопутних військ утилізувала п’ять БпЛА.
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