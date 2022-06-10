ПВО за сутки "утилизировала" 8 БПЛА врага, ударная авиация уничтожала позиции РФ

Противовоздушная оборона за сутки 9 июня ликвидировала восемь беспилотников, ударная авиация отработала по позициям оккупантов и уничтожила вражескую технику.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: 9 июня авиация нанесла удары по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым складам российских оккупантов. Уничтожены несколько боевых бронированных машин, живая сила противника, поражен склад с боеприпасами.

Также за минувшие сутки зенитные ракетные войска Воздушных сил уничтожили три беспилотных летательных аппарата, а противовоздушная оборона Сухопутных войск утилизировала пять БПЛА.