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ПВО за сутки "утилизировала" 8 БПЛА врага, ударная авиация уничтожала позиции РФ

Валентина РоманенкоПятница, 10 июня 2022, 09:26

Противовоздушная оборона за сутки 9 июня ликвидировала восемь беспилотников, ударная авиация отработала по позициям оккупантов и уничтожила вражескую технику.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: 9 июня авиация нанесла удары по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым складам российских оккупантов. Уничтожены несколько боевых бронированных машин, живая сила противника, поражен склад с боеприпасами.

Также за минувшие сутки зенитные ракетные войска Воздушных сил уничтожили три беспилотных летательных аппарата, а противовоздушная оборона Сухопутных войск утилизировала пять БПЛА.

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Темы: война
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