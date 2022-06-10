У Росії різко зросла кількість скарг Путіну на Міноборони РФ через війну в Україні

Українські криміналісти описують тіла мертвих російських загарбників на Харківщині у травні 2022 року. Фото Getty Images

За чотири місяці 2022 року до Адміністрації президента Росії Володимира Путіна надійшло 1,2 мільйона скарг на Міністерство оборони, з них майже 42 тисячі – на проблеми з пошуком зниклих родичів на війні з Україною.

Джерело: видання "Важливі історії"

Дослівно "Важливі історії": "У 2022 році кожна четверта скарга в АП була пов'язана з війною: на Міноборони скаржилися більше, ніж за останні 6 років".

Реклама:

Деталі: Видання зазначає, що скарги президенту стали єдиним способом дізнатися щось про зниклих військових та висловити невдоволення війною – згідно з російським законодавством, "переслідування громадянина у зв'язку з його зверненням забороняється".

Найбільше скарг на Міноборони надійшло у квітні 2022 року – майже 624 тисячі (це більше, ніж за 3 попередні місяці разом узяті – ред.).

На думку політолога Івана Преображенського, квітень став переломним моментом для тих людей, які вірили офіційним новинам та чиї близькі поїхали воювати в Україну, оскільки "розкрилася правда".

ВІДЕО ДНЯ

Це сталося тому, що перший етап війни Росія програла – не спромоглася взяти ні Київ, ні Чернігів, ні інші великі міста центральної та північно-східної України. Російські війська були змушені відійти з півночі та північного сходу України для переформування, і тоді у солдатів з'явився зв'язок зі своїми рідними.

Крім того, видання зазначає, що з кінця березня новини про масову загибель російських солдатів в Україні почали просочуватися навіть через держпропаганду.

Це призвело до того, що теми скарг на Міноборони РФ різко змінилися.

Якщо до 2022 року в топі були питання житла для військових та їхніх сімей, пенсії, військові поховання та служба за контрактом, то тепер росіяни стали скаржитися на роботу військкоматів, пошук полонених та зниклих безвісти, службу за призовом та за контрактом чи звільнення зі служби, виплати контрактникам, озброєння та загалом на війну.

Інфографіка "Важливих історій"

Спочатку родичі військових зверталися до частин та до командування, але всі ці запити не працювали. Як приклад, видання наводить історію з затонулим крейсером "Москва", командування якого повністю приховувало і, судячи з усього, досі приховує дані про постраждалих і загиблих.

Коли Міноборони припинило відповідати на запити рідних військовослужбовців, росіяни почали шукати допомоги у президента. Тільки за квітень Путіну надійшло 41 666 скарг на відсутність допомоги у пошуку військовополонених та зниклих безвісти.

Також росіяни скаржилися на роботу військкоматів (більше 83 тисяч разів) – зокрема на те, що у військкоматах "відбувається те саме, що й за радянських часів: усіх хворих визнають здоровими та придатними, дають повістки та намагаються відправити у військові частини".

Журналісти зазначають, що скарги до Адміністрації президента навряд чи принесуть результат.

Вони проаналізували загальну кількість звернень до Путіна, які стосуються Міноборони РФ. З 2016 року відомство відповідало задовільно в середньому лише на 3% з них.

Політолог Преображенський вважає, що Путіну бояться повідомляти про велику кількість цих звернень.

"Це людина, яка особисто відповідальна за війну, саме вона її й розв'язала. Скаржитися йому на нього ж –справа безглузда", – підсумував Преображенський.