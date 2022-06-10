В России резко выросло количество жалоб Путину на Минобороны РФ из-за войны в Украине

За четыре месяца 2022 года в Администрацию президента России Владимира Путина поступило 1,2 миллиона жалоб на Министерство обороны, из них почти 42 тысячи – на проблемы с поиском пропавших родственников на войне с Украиной.

Источник: издание "Важные истории"

Дословно "Важные истории": "В 2022 году каждая четвертая жалоба в АП была связана с войной: на Минобороны жаловались больше, чем за все последние 6 лет".

Детали: Издание отмечает, что жалобы президенту стали единственным способом узнать что-то о пропавших военных и выразить недовольство войной – согласно российскому законодательству "преследование гражданина в связи с его обращением запрещается".

Больше всего жалоб на Минобороны поступило в апреле 2022 года – почти 624 тысячи (это больше, чем за 3 предыдущих месяца вместе взятых – ред.).

По мнению политолога Ивана Преображенского, апрель стал переломным моментом для тех людей, которые верили официальным новостям и чьи близкие уехали воевать в Украину, поскольку "вскрылась правда".

Это произошло потому, что первый этап войны Россия проиграла – не смогла взять ни Киев, ни Чернигов, ни другие крупные города центральной и северо-восточной Украины. Российские войска были вынуждены отойти с севера и северо-востока Украины для переформирования, и тогда у солдат появилась связь со своими родными.

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Кроме того, издание отмечает, что с конца марта новости о массовой гибели российских солдат в Украине начали просачиваться даже через госпропаганду.

Это привело к тому, что темы жалоб на Минобороны РФ резко изменились.

Если до 2022 года в топе были вопросы жилья для военных и их семей, пенсии, воинские захоронения и служба по контракту, то теперь россияне стали жаловаться на работу военкоматов, поиск пленных и пропавших без вести, службу по призыву и по контракту или увольнение со службы, выплаты контрактникам, вооружение и в целом на войну.

инфографика "важных историй"

Сначала родственники военных обращались в части и к командованию, но все эти запросы не работали. Как пример издание приводит историю с затонувшим крейсером "Москва", командование которого полностью скрывало и, судя по всему, до сих пор скрывает данные о пострадавших и погибших.

Когда Минобороны перестало отвечать на запросы родных военнослужащих, россияне стали искать помощи у президента. Только за апрель Путину поступило 41 666 жалоб на отсутствие помощи в поиске военнопленных и пропавших без вести.

Также россияне жаловались на работу военкоматов (более 83 тысяч раз) – в частности на то, что в военкоматах "происходит то же самое, что и в советское время: всех больных признают здоровыми и годными, дают повестки и пытаются отправить в воинские части".

Журналисты отмечают, что жалобы в Администрацию президента вряд ли принесут результат.

Они проанализировали общее число обращений к Путину, которые касаются Минобороны РФ. С 2016 года ведомство отвечало удовлетворительно в среднем всего на 3 % из них.

Политолог Преображенский считает, что Путину боятся докладывать об огромном количестве этих обращений.

"Это человек, который лично ответственен за войну, именно он ее и развязал. Жаловаться ему на него же ­­– дело бессмысленное", – подытожил Преображенский.