Орбан: Україна має право захищатися, навіть якщо букмекери не дають великих шансів

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна має право захищатись від російського вторгнення.

Про це він сказав в інтерв'ю одній з угорських радіостанцій, пише "Європейська правда" із посиланням на Telex.

"Якщо уряд вирішив боротися, це рішення не можна ставити під сумнів, навіть якщо букмекери не дають великих шансів на перемогу", - сказав Орбан.

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Питання, за словами Орбана, полягає у тому, як відреагує Європа та які пропозиції вона внесе для вирішення конфлікту.

"Проблема у тому, що майже ніхто в Європі не говорить у Європі голосом миру. Ми маємо говорити голосом миру", - сказав він.

Орбан також заявив, що Євросоюз повинен змінювати свою стратегію, тому що якщо слідом за нафтою введуть обмеження на газ, це матиме серйозні наслідки, пише HGV.

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Він пояснив, що війна в Україні лише частково веде до зростання цін, а подальше зростання цін спричинене запровадженими санкціями.

"Ми повинні фінансувати мир, а не війну", — сказав Орбан, додавши, що є ділові кола, зацікавлені у війні, і згадав мільярдера Джорджа Сороса, якого він назвав "призвідником війни".

Нагадаємо, Будапешт кілька тижнів блокував ухвалення шостого санкційного пакета проти Росії з нафтовим ембарго, доки не домігся вигідних для себе винятків.

Угорщина також заблокувала включення російського патріарха Кирила у шостий санкційний пакет.

Через це Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейську раду погодитися розпочати процес перегляду договорів ЄС, у тому числі, щоб змінити процедуру ухвалення рішень щодо санкцій.