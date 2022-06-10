Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Орбан: Україна має право захищатися, навіть якщо букмекери не дають великих шансів

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 10:13

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна має право захищатись від російського вторгнення.

Про це він сказав в інтерв'ю одній з угорських радіостанцій, пише "Європейська правда" із посиланням на Telex.

"Якщо уряд вирішив боротися, це рішення не можна ставити під сумнів, навіть якщо букмекери не дають великих шансів на перемогу", - сказав Орбан.

Реклама:

Питання, за словами Орбана, полягає у тому, як відреагує Європа та які пропозиції вона внесе для вирішення конфлікту.

"Проблема у тому, що майже ніхто в Європі не говорить у Європі голосом миру. Ми маємо говорити голосом миру", - сказав він.

Орбан також заявив, що Євросоюз повинен  змінювати свою стратегію, тому що якщо слідом за нафтою введуть обмеження на газ, це матиме серйозні наслідки, пише HGV.

ВІДЕО ДНЯ

Він пояснив, що війна в Україні лише частково веде до зростання цін, а подальше зростання цін спричинене запровадженими санкціями.

"Ми повинні фінансувати мир, а не війну", — сказав Орбан, додавши, що є ділові кола, зацікавлені у війні, і згадав мільярдера Джорджа Сороса, якого він назвав "призвідником війни".

Нагадаємо, Будапешт кілька тижнів блокував ухвалення шостого санкційного пакета проти Росії з нафтовим ембарго, доки не домігся вигідних для себе винятків.

Угорщина також заблокувала включення російського патріарха Кирила у шостий санкційний пакет.

Через це Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейську раду погодитися розпочати процес перегляду договорів ЄС, у тому числі, щоб змінити процедуру ухвалення рішень щодо санкцій.

Теми: УкраїнаУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Україна
У Пентагоні назвали сайти, які створили росіяни для збору даних про військових ЗСУ
Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: