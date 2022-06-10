Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Орбан: Україна має право захищатися, навіть якщо букмекери не дають великих шансів

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 10:13

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна має право захищатись від російського вторгнення.

Про це він сказав в інтерв'ю одній з угорських радіостанцій, пише "Європейська правда" із посиланням на Telex.

"Якщо уряд вирішив боротися, це рішення не можна ставити під сумнів, навіть якщо букмекери не дають великих шансів на перемогу", - сказав Орбан.

Питання, за словами Орбана, полягає у тому, як відреагує Європа та які пропозиції вона внесе для вирішення конфлікту.

"Проблема у тому, що майже ніхто в Європі не говорить у Європі голосом миру. Ми маємо говорити голосом миру", - сказав він.

Орбан також заявив, що Євросоюз повинен  змінювати свою стратегію, тому що якщо слідом за нафтою введуть обмеження на газ, це матиме серйозні наслідки, пише HGV.

Він пояснив, що війна в Україні лише частково веде до зростання цін, а подальше зростання цін спричинене запровадженими санкціями.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми повинні фінансувати мир, а не війну", — сказав Орбан, додавши, що є ділові кола, зацікавлені у війні, і згадав мільярдера Джорджа Сороса, якого він назвав "призвідником війни".

Нагадаємо, Будапешт кілька тижнів блокував ухвалення шостого санкційного пакета проти Росії з нафтовим ембарго, доки не домігся вигідних для себе винятків.

Угорщина також заблокувала включення російського патріарха Кирила у шостий санкційний пакет.

Через це Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейську раду погодитися розпочати процес перегляду договорів ЄС, у тому числі, щоб змінити процедуру ухвалення рішень щодо санкцій.

Теми: УкраїнаУгорщина
Головне сьогодні

відео"З гівна і палок": у Маріуполі кепкують над "оновленою" стелою на в'їзді у місто

Китай не буде думати, чи починати війну в разі оголошення незалежності Тайваню – міністр

фотоАвтомобіль підірвався на російській міні в Київській області

107 день вторгнення: в РФ публікують опитування, що 80% росіян вірять Путіну

Росія не полишає спроб форсувати Сіверський Донець – Міноборони

фотоСБУ: окупанти планували роздати жителям Київщини паспорти СРСР

Усі новини...
Україна
Подоляк: Щодня гине 100-200 українських захисників
Лідери фракцій Європарламенту закликали саміт ЄС надати статус кандидата Україні та Молдові
Україна готова взаємно скасувати мита на товари з ЄС
Останні новини
18:54
Президент Литви: НАТО має визнати Росію довгостроковою загрозою
18:53
Російські виробники кави й чаю через санкції очікують проблем із поставками сировини
18:51
За Сєвєродонецьк тривають бої, на Слов’янськ окупанти готують наступ – зведення Генштабу
18:42
Картину Примаченко, яку продали на аукціоні для ЗСУ, передали у музей
18:38
В Україні створили комітет з проведення Євробачення у 2023 році
18:36
У МОН розповіли, як випускники з окупованих територій зможуть вступити в українські виші
18:29
Суд в Італії відхилив позов посла РФ до газети через текст про "убивство Путіна"
18:21
Німеччина оголосила пакет медичної підтримки України
18:06
фотоУ Білорусі школярів вчать стріляти з лопат
18:02
Берлін: смертними "вироками" іноземцям Росія знехтувала міжнародним правом
Усі новини...