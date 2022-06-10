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Орбан: Украина имеет право защищаться, даже если букмекеры не дают больших шансов

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 10:13

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина имеет право защищаться от российского вторжения.

Об этом он сказал в интервью одной из венгерских радиостанций, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

"Если правительство решило бороться, это решение нельзя ставить под сомнение, даже если букмекеры не дают больших шансов на победу", - сказал Орбан.

Вопрос, по словам Орбана, заключается в том, как отреагирует Европа и какие предложения она внесет для решения.

"Проблема в том, что почти никто в Европе не говорит в Европе голосом мира. Мы должны говорить голосом мира", — сказал он.

Орбан также заявил, что Евросоюз должен медленно менять свою стратегию, потому что, если вслед за нефтью введут ограничения на газ, это будет иметь серьезные последствия, пишет HGV.

Он пояснил, что война в Украине только частично ведет к росту цен, а дальнейший рост цен вызван введенными санкциями.

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"Мы должны финансировать мир, а не войну", — сказал Орбан, добавив, что есть деловые круги, заинтересованные в затянувшейся войне, и упомянул миллиардера Джорджа Сороса, которого он назвал "зачинщиком войны".

Напомним, Будапешт несколько недель блокировал принятие шестого санкционного пакета против России с нефтяным эмбарго, пока не добился выгодных для себя исключений.

Венгрия также заблокировала включение российского патриарха Кирилла в шестой санкционный пакет.

Из-за этого Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Европейский совет согласиться начать процесс пересмотра договоров ЕС, в том числе, чтобы изменить процедуру принятия решений по санкциям.

Темы: УкраинаВенгрия
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