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Росія заборонила Японії ловити рибу біля Курил

"Українська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 10:32

Представник президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв заявив, що Росія позбавить Японію права добувати рибу біля Курильских островів.

Джерело: Трутнєв, якого цитує російський "Интерфакс"

Пряма мова Трутнєва: "Ми вже, по суті, обмежили їхнє право (на вилов риби - ред.), причому їхніми зусиллями. Вони відмовилися заплатити за квоти з вилову біля Курильських островів. Відповідно, це право буде у них вилучено".

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Москва сподівається, що місце японських рибалок біля південних Курил зможуть зайняти російські компанії".

Довідково: Міжурядова угода між Москвою та Токіо про співробітництво у сфері промислу морських живих ресурсів діяла від 1998 року. Вона дозволяла японським рибалкам вести промисел біля південних Курильських островів у рамках квоти, що виділяється Москвою.

Що передувало: Перед цим офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва призупиняє дію російсько-японської угоди про співпрацю в галузі промислу морських живих ресурсів.

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Теми: РосіяЯпоніядипломатичні відносини
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