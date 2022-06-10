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Россия запретила Японии ловить рыбу возле Курил

"Украинская правда"Пятница, 10 июня 2022, 10:32

Представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Россия лишит Японию права добывать рыбу возле Курильских островов.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Трутнева: "Мы уже, по сути, ограничили их право (на вылов рыбы - ред.), причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по вылову возле Курильских островов. Соответственно, это право будет у них изъято".

Москва надеется, что место японских рыбаков возле южных Курил займут российские компании".

Справка: Межправительственное соглашение между Москвой и Токио о сотрудничестве в сфере промысла морских живых ресурсов действовало с 1998 года. Оно позволяло японским рыбакам вести промысел у южных Курильских островов в рамках выделяемой Москвой квоты.

Что предшествовало: Перед этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва приостанавливает действие российско-японского соглашения о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов.

Темы: РосcияЯпониядипломатические отношения
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