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Окупанти обстріляли Донеччину: є загиблі

Ірина БалачукП'ятниця, 10 червня 2022, 10:35
Окупанти обстріляли Донеччину: є загиблі
Знищені окупантами будинки у Донецькій області. Фото поліції

Російські війська 10 разів обстрілювали Донецьку область за минулу добу, у результаті чого щонайменше три людини загинули і зруйновані 22 цивільних об’єкти.

Джерело: Національна поліція у Telegram, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Криленко у Telegram

Дослівно поліція: "Ворог продовжує знищувати Донеччину – за добу поліція зафіксувала 10 обстрілів.

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Росіяни обстріляли 7 населених пунктів: Бахмут, Костянтинівка, Нью-Йорк, Калинове, Первомайське, Хромове, Микільське. Вбили та поранили мирних жителів". 

 
Фото поліції

Деталі: За словами Кириленка, 9 червня від рук російських загарбників загинули 2 мешканці в Авдіївці та 1 у Новоукраїнці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. 

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Фото поліції

9 червня окупанти били з авіації, ракетних установок, РСЗВ "Град", артилерії, танків, стрілецької зброї – тільки по Бахмуту випустили 4 крилатих ракети.

У результаті цього руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти: 10 приватних і багатоквартирних будинків, школа, ферма, підприємство, сільгосптехніка, залізнична та критична інфраструктура. 

 
Фото поліції

За всіма цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.

Теми: Донецька областьвійна
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