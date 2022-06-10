Окупанти обстріляли Донеччину: є загиблі
Російські війська 10 разів обстрілювали Донецьку область за минулу добу, у результаті чого щонайменше три людини загинули і зруйновані 22 цивільних об’єкти.
Джерело: Національна поліція у Telegram, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Криленко у Telegram
Дослівно поліція: "Ворог продовжує знищувати Донеччину – за добу поліція зафіксувала 10 обстрілів.
Росіяни обстріляли 7 населених пунктів: Бахмут, Костянтинівка, Нью-Йорк, Калинове, Первомайське, Хромове, Микільське. Вбили та поранили мирних жителів".
Деталі: За словами Кириленка, 9 червня від рук російських загарбників загинули 2 мешканці в Авдіївці та 1 у Новоукраїнці.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
9 червня окупанти били з авіації, ракетних установок, РСЗВ "Град", артилерії, танків, стрілецької зброї – тільки по Бахмуту випустили 4 крилатих ракети.
У результаті цього руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти: 10 приватних і багатоквартирних будинків, школа, ферма, підприємство, сільгосптехніка, залізнична та критична інфраструктура.
За всіма цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.