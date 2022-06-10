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Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибшие

Ирина БалачукПятница, 10 июня 2022, 10:35
Уничтоженные оккупантами дома в Донецкой области. Фото полиции

Российские войска 10 раз обстреливали Донецкую область за минувшие сутки, в результате чего как минимум 3 человека погибли и разрушены 22 гражданских объекта.

Источник: Национальная полиция в Telegram, глава Донецкой областной военной администрации Павел Крыленко в Telegram

Дословно полиция: "Враг продолжает уничтожать Донбасс – за сутки полиция зафиксировала 10 обстрелов.

Россияне обстреляли 7 населенных пунктов: Бахмут, Константиновка, Нью-Йорк, Калиновое, Первомайское, Хромовое, Никольское. Убили и ранили мирных жителей". 

 
Фото полиции 

Детали: По словам Кириленко, 9 июня от рук российских захватчиков погибли 2 жителя в Авдеевке и 1 в Новоукраинке.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. 

 
Фото полиции 

9 июня оккупанты били из авиации, ракетных установок, РСЗО "Град", артиллерии, танков, стрелкового оружия – только по Бахмуту выпустили 4 крылатых ракеты.

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В результате этого разрушения получили 22 гражданских объекта: 10 частных и многоквартирных домов, школа, ферма, предприятие, сельхозтехника, железнодорожная и критическая инфраструктура.

 
Фото полиции 

По всем этим фактам полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Темы: Донецкая областьвойна
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