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В ЄС з’явилися нові опоненти надання Україні статусу кандидата на вступ – джерела

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 10:51

Низка європейських країн не готові безумовно підтримати надання Україну статусу кандидата на вступ в ЄС на саміті Європейської ради наприкінці червня. 

Про це йдеться у статті - Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України.

В останні дні з’явилися два нових опоненти. Це Данія та Швеція, які вклали чимало зусиль у реформи в Україні, передусім антикорупційні, і вирішили поставити кілька умов саме у цій сфері для наступного кроку ЄС.

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Традиційно проблемними лишаються Нідерланди. Прем’єр Марк Рютте наполягає на тому, щоби не давати Україні нових статусів до виконання умов. Утім, від кількох джерел надходила інформація, що він обіцяв зняти блокаду, якщо залишиться один.

Обережні позитивні сигнали надходять з Австрії. Ця держава, яка півтора місяця тому публічно виключала можливість статусу кандидата для України, поволі почала пом’якшувати позицію. Минулого тижня австрійський канцлер заявив про готовність виділити Молдову та Україну в окремий формат, хоча уник конкретики про те, чи проголосує він за кандидатство.

Чимало джерел стверджують, що Франція також стає прихильнішою до кандидатства і найімовірніше пропонуватиме статус для двох сусідів ЄС – України та Молдови.

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Німеччина діє так, як зазвичай за канцлерства Олафа Шольца – уникає визначеної позиції. Сам Шольц воліє сказати "ні" кандидатству, але на нього тиснуть і виборці, що підтримують рух України до ЄС, і частина однопартійців, і падіння власних рейтингів, Тож шанси на зміну позиції є.

Варто окремо підкреслити, що Угорщина голосуватиме за Україну. Попри медійну активність, некоректні заяви команди Орбана тощо, у Будапешті є рішення підтримати рух сусідньої держави до ЄС.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не сприймає жодних альтернатив наданню статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Для тих, хто віддає перевагу відео – пропонуємо відеоблог ЄвроПравди про ситуацію з кандидатством. 

Читайте також - Як зберегти віру в ЄС і дати поштовх реформам. Спільне звернення українських організацій

Теми: ЄСУкраїна
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